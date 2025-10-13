Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Sentsazio onekin hasi du Urbatek waterpoloko senior taldeen denboraldi berria

M. R.

Eibar.

Astelehena, 13 urria 2025, 20:28

Eibarko waterpoloak senior ligak hastearekin batera ekin dio berriro lanari, eta Urbateko taldeek sentsazio onak utzi dituzte, nahiz eta emaitza ezberdinak eskuratu. Asteburuko balantzea garaipen bat eta bi porrotekin amaitu da.

Lehen txanda senior nesken taldearentzat izan zen, ostiralean Irunen Urgara Txingudi taldeari bisita egin baitzion. Eibartarrek partida hasiera bikaina egin zuten, jokoa menperatuz eta 0-5eko emaitzarekin euren alde jartzera iritsiz. Hala ere, ahalegin fisikoak ondorioak izan ditu bigarren zatian, eta etxeko taldeak markagailuari buelta eman dio azken 13-11ra arte. Nahiz eta porrota jaso, neurketak sentsazio oso onak utzi zituen, batez ere senior mailan debuta egin zutelako kadete mailako hiru jokalarik: Ane Alberdik, June Padillak eta Elene Ansolak.

Larunbatean, gizonezkoen lehen taldearen txanda izan zen, Bigarren Maila Nazionalean debuta egin baitzuen Ciudad Lineal Madrilen aurka. Davide Cerchiren mutilak seriotasunez lehiatu ziren mailaz igotzea helburu duen aurkariaren aurka, baina talde madrildarraren esperientzia gailendu zen azkenean, 11-6 irabazita. Peio Bergaretxe, Telmo Malaga, Alex Alexandrov eta Jagoba Jimenez gazteak maila nazionalean estreinatzeko balio izan zuen partidak.

Asteburuko poza igande goizean iritsi zen, Urbat B taldea Waterpolo Donostiako taldeari 11-10 irabazi baitzion Orbea igerilekuan. Partida parekatua izan zen, baina armaginen 'B' taldeak lasaitasuna mantendu zuen azken minutuetan, eta Euskal Herriko Lehen Mailan garaipen bat lortuta ekin zion denboraldiari.

diariovasco Sentsazio onekin hasi du Urbatek waterpoloko senior taldeen denboraldi berria