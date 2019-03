El sénior masculino se juega la permanencia ante el Vrac B Los jugadores del Avia Eibar deben aunar todas sus fuerzas para conseguir la victoria y saborear la permanencia en Unbe. / MORQUECHO El Avia debe ganar a un rival que también lucha por seguir en División de Honor B J.A.R. EIBAR. Sábado, 23 marzo 2019, 00:11

El sénior masculino del Avia Eibar juega hoy a partir de las 17.00 horas ante el Vrac B de Valladolid en Unbe su último partido de la Liga. No es un encuentro cualquiera, tiene una gran importancia porque es determinante dado que los armeros tienen en juego la permanencia. Los pucelanos están a solo tres puntos de los armeros y luchan por la permanencia por lo que se antoja un partido vital para los dos equipos. El Avia Eibar cuenta con 38 puntos, todavía no tiene la seguridad de mantener la categoría por lo que deberá ganar para estar tranquilo y cerrar una nueva temporada en la segunda categoría del rugby estatal, la División de Honor B.

Se da el caso que los vallisoletanos también se presentan con la necesidad de sacar una buena renta de puntos en Unbe ya que en este momento son penúltimos y si sigue la clasificación de División de Honor A como está serán dos los descensos directos del grupo de los eibarreses. El Vrac B es un equipo de mucho talento y depende muchas veces de los jugadores que puedan bajar del primer equipo que compiten en División de Honor A. «Nosotros estamos confiados y esperamos tener a Doudou Kaling y a Benjamín Daviron, dos hombres que no jugaron contra el Bera Bera por unas molestias», afirma el técnico Gastón Ibarburu. El preparador armero declara las intenciones de su equipo, «saldremos a buscar el partido desde el primer minuto y trataremos de hacer valer la condición de jugar en casa como nunca». El Avia no podrá contar para este choque con Jokin García. Para los armeros es fundamental continuar en División de Honor B para seguir manteniendo sus proyectos y aspiraciones de alcanzar cotas mayores. La temporada ha sido un tanto irregular, pero no por ello se espera tener un feliz final logrando la permanencia que es la primera premisa.