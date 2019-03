El sénior femenino del Avia se estrena ganando en División de Honor B Jugadoras del Avia antes del partido ante el Muralla. / M. ASKASIBAR El cuadro armero venció por 53-10 al Muralla de Lugo en un partido en el que destacó por su efectividad EL DIARIO VASCO EIBAR. Miércoles, 13 marzo 2019, 00:12

El sénior femenino del Avia Eibar, que se ha estrenado en División de Honor B con una firme victoria ante el equipo Muralla de Lugo por 53-10, busca el ascenso a División de Honor A. Las armeras tributaron al numeroso público que acudió a las gradas de Unbe con un excelente y convincente juego. El Avia Eibar tiene aún por delante dos jornadas para definir el Grupo A Norte. El objetivo será ir partido a partido, consiguiendo así la máxima concentración.

El partido de las armeras estuvo diseñado bajo una gran concentración, aunque las gallegas también se presentaron con el mismo esquema, pero fue el equipo dirigido por Cristina Guntín quien no tardó en marcar la superioridad consiguiendo abrir el marcador tras un golpe de castigo. Durante los siguientes minutos, el Avia impuso el ritmo y la superioridad que poco a poco fue más visible y notable. Una gran defensa de Muralla conseguía demorar los ensayos en el tiempo, pero la presión armera era evidente y dejaba traslucir que en algún momento se resquebrajaría la resistencia del Muralla.

La primera parte finalizó con un incontestable 41-0. Los primeros minutos de la segunda parte seguían siendo del Avia, pero el rival no bajó los brazos y logró hacer dos ensayos. El Avia Eibar, por su parte, logró varios ensayos más para conseguir ganar el primer compromiso con holgura. El cuerpo técnico tiene bien presente trabajar en la corrección de los errores, dado que es importante y crucial, sobre todo en defensa, para poder avanzar en esta División de Honor B que no deja de ser exigente. Las armeras quieren subir a la máxima categoría y, para conseguirlo, no deben conceder nada. Por otro lado, el Avia manda ánimo y desea una pronta recuperación a las gallegas Carolina Hernández y Magdalena Adrover que se lesionaron en el transcurso del partido.