Los sénior del Eibar Eskubaloia extienden su buena racha con otras tres victorias El primer equipo masculino recuperó la confianza a domicilio ganando al Loyola, el B se impuso al Urdaneta y el femenino al Malakitz

Marcos Rodríguez Eibar. Lunes, 27 de octubre 2025, 20:24

El Eibar Eskubaloia, al igual que la semana pasada, ha vuelto a demostrar que el balonmano eibarrés atraviesa un momento de ensueño. Los tres equipos sénior de la entidad armera firmaron otro fin de semana perfecto, saldando sus respectivos compromisos con victoria.

Por un lado, el sénior masculino logró su sexta victoria de la temporada en siete jornadas. Los de Fernando Fernández se impusieron por un ajustado 30-32 al Loyola en Pamplona, en un partido que no fue nada sencillo. Aunque el conjunto navarro llegaba a esta séptima jornada en la parte baja de la tabla, los pamploneses habían ganado su anterior encuentro en el polideportivo San Ignacio. Por su parte, el Eibar Eskubaloia venía de caer en su última salida, en Getxo, por lo que era fundamental reaccionar y sacar un buen resultado.

Pese a la resistencia de los locales, el combinado eibarrés volvió a mostrar su solidez y su capacidad para gestionar los momentos clave, asegurando así dos puntos más que lo mantienen en la parte alta de la clasificación. Con 12 puntos, los armeros son terceros, empatados con el Romo —segundo—, y siguen de cerca al líder, el Zarautz, que mantiene un pleno de siete victorias.

Por otro lado, el primer equipo femenino del club continúa reafirmando su excelente arranque de temporada tras firmar su cuarta victoria en cinco jornadas de División de Honor Plata. Las de Andoni Pérez se impusieron el sábado en el polideportivo Ipurua por 26-20 al Malkaitz Eskubaloia, en una nueva demostración de que este año el equipo tiene nivel para aspirar a grandes objetivos.

El inicio del curso ha sido inmejorable si se compara con la campaña pasada. En la 2024/25 las armeras pelearon por la permanencia durante gran parte del campeonato y terminaron en la antepenúltima posición, con un total de 18 puntos y tan solo seis victorias en 26 jornadas. Esta vez, con cuatro triunfos en cinco partidos, las sensaciones son completamente distintas y el equipo invita al optimismo. Con este resultado, el Eibar Eskubaloia se sitúa cuarto, empatado a puntos con el Camargo —tercero—, al que se enfrentará este fin de semana a domicilio. Por delante se mantienen el Errotabarri de Ermua y el Sustatuz de Castro Urdiales, ambos con un pleno de cinco victorias y diez puntos.

Por último, el Eibar Eskubaloia B, el segundo equipo sénior masculino, también encadenó otro triunfo para afianzarse en la zona alta. Tras imponerse por 26-22 al Urdaneta, los eibarreses escalaron a la segunda posición con seis puntos de ocho posibles en el Campeonato de Euskadi.

Con estos resultados, los equipos de balonmano de Eibar siguen confirmando que el club atraviesa uno de sus mejores momentos en los últimos años. La ilusión crece jornada a jornada y la temporada se presenta cada vez más prometedora para el Eibar Eskubaloia.