Una semana para dar comienzo a una nueva batalla por el ascenso

La cuenta atrás para la llegada de la hora de la verdad ha comenzado. El Eibar afronta la próxima semana el inicio de una nueva ... temporada en Segunda División con la vista puesta en un objetivo tan claro como complejo: pelear de nuevo por competir en la zona noble de la clasificación y soñar con el ansiado regreso a Primera.

El debut de los armeros en la categoría no será sencillo, ya que los de Beñat San José visitarán el siempre complicado estadio La Rosaleda para medirse al Málaga, un rival histórico que exigirá máxima concentración desde el primer minuto.

El Eibar ha incorporado ocho jugadores este verano y espera concretar el noveno con Malcom Adu Ares En portería, Luis López, procedente del Mirandés y ex canterano del Real Madrid, competirá con Magunagoitia. En la zaga defensiva, las llegadas de Leonardo Buta para el lateral izquierdo, cedido procedente del Udinese, junto a Jair Amador del Zaragoza y Marco Moreno para el central. Respecto al centro del campo, las llegadas de Lander Olaetxea del Sporting de Gijón y Aleix Garrido del Barcelona B, aportan juventud y veteranía a la medular. Por último en el ataque la llegada de Jon Magunazelaia como jugador polivalente en el ataque procedente de la Real Sociedad y Javi Martón para afianzar la punta de ataque procedente del Athletic.

El Eibar ha registrado siete bajas este verano, sin contar a los cedidos que regresaron a sus clubes Martín Merquelanz y Chema Arribas están actualmente sin equipo. Jorge Yriarte ha puesto rumbo a la liga polaca y Slavy al Hércules (1ª RFEF). Las salidas más relevantes han sido las de Antonio Puertas al Albacete, Cristian Gutiérrez a Las Palmas por 800 mil euros, y la más reciente, la marcha de Álvaro Carrillo al Huesca.

El equipo llega a este arranque tras una pretemporada más larga e intensa que en cursos anteriores, marcada por un calendario repleto de amistosos que han servido para poner a prueba tanto el físico como la cohesión del grupo.

Desde mediados de julio, el conjunto armero ha disputado seis encuentros de preparación frente a rivales de diferentes perfiles: desde filiales como Osasuna Promesas o Bilbao Athletic, pasando por equipos de Segunda como el Burgos, hasta el exigente derbi contra el Deportivo Alavés en Ipurua. Una mezcla de escenarios y estilos que ha permitido medir y preparar al equipo en situaciones variadas y ante perfiles opuestos.

En comparación con temporadas pasadas, el Eibar ha apostado por un enfoque más intensivo en esta preparación estival. El verano de 2024, por ejemplo, arrancó con menos partidos y menor rotación de jugadores, lo que derivó en un inicio liguero más irregular. Este año, San José ha optado por dar minutos a prácticamente toda la plantilla, probando distintas variantes tácticas y reforzando especialmente el trabajo defensivo y la presión tras pérdida, uno de los aspectos que más necesitaba pulir el equipo en la última campaña.

Los resultados en pretemporada, más allá de los marcadores, han dejado buenas sensaciones. Además se ha estrenado la nueva ciudad deportiva de Areitio, que permitirá dar un salto adelante en cuanto a la preparación de los armeros en todos sus equipos, incluyendo al femenino y los filiales. Arriba, la eficacia goleadora aún debe seguir afinándose, pero las llegadas por banda y las combinaciones en zona de tres cuartos invitan al optimismo.

Un estreno muy exigente

El debut ante el Málaga, previsto para el próximo sábado, 16 de agosto, a las 19.30 horas, será una primera prueba de fuego. La Rosaleda acostumbra a presentar un ambiente eléctrico y el Eibar quiere contar con el respaldo de su hinchada en esta primera cita a domicilio. El club malagueño ha puesto a disposición de la afición armera 306 entradas para el sector visitante. La presencia de seguidores desplazados, siempre fieles y ruidosos, puede ser un impulso extra para un equipo que quiere empezar sumando fuera de casa.

El recuerdo de inicios recientes sigue presente en la mente de la afición. En 2023, el Eibar tropezó en las primeras jornadas y tuvo que remar a contracorriente para engancharse a la zona alta. En 2024, aunque el arranque fue algo más sólido, la falta de regularidad en la primera vuelta condicionó las opciones de ascenso directo. Este año, la consigna es clara: empezar fuerte y evitar pérdidas de puntos tempranas que luego puedan pesar en la clasificación final.

Beñat San José, que afronta su primera temporada completa al frente del equipo, ha insistido en que el éxito pasará por la fortaleza colectiva y la gestión inteligente de la plantilla a lo largo de un calendario exigente. La Segunda División es una liga de resistencia, y el Eibar sabe que la clave estará en mantener la competitividad cada semana, sin importar el rival ni el escenario.

Con un bloque que combina experiencia y juventud, una pretemporada intensa y el optimismo de toda la afición, el Eibar arranca este nuevo curso con ilusión y ganas de hacer historia. La primera batalla será en Málaga, pero la guerra por los objetivos se librará durante nueve intensos meses. En ese camino, Ipurua volverá a ser el fortín donde la afición armera sueñe, empuje y crea que el regreso a Primera no es solo una meta, sino una posibilidad real.