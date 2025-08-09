Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El conjunto armero hará su debut en Segunda el próximo sábado en La Rosaleda frente al Málaga. FÉLIX MORQUECHO

Eibar

Una semana para dar comienzo a una nueva batalla por el ascenso

El conjunto armero dará el pistoletazo de salida a la Segunda División el sábado a las 19.30 horas en La Rosaleda frente al siempre exigente Málaga

Marcos Rodríguez

Eibar

Sábado, 9 de agosto 2025, 20:10

La cuenta atrás para la llegada de la hora de la verdad ha comenzado. El Eibar afronta la próxima semana el inicio de una nueva ... temporada en Segunda División con la vista puesta en un objetivo tan claro como complejo: pelear de nuevo por competir en la zona noble de la clasificación y soñar con el ansiado regreso a Primera.

