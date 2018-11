Sellos con alto valor histórico Las colecciones expuestas en la Exfibar reúnen un gran contenido histórico. / MIKEL ASKASIBAR Portalea acoge una nueva edición de la muestra filatélica con la participación de quince expositores ALBERTO ECHALUCE EIBAR. Martes, 27 noviembre 2018, 00:35

La Asociación filatélica Arrate prepara con mimo su exposición que supone la carta de presentación de la actividad que desarrollan durante todo el año desde su sede en la calle Pagaegi. Tras unos días frenéticos para tener todo a punto, la muestra se puede ver en Portalea hasta su clausura este domingo, salvó el viernes, día de San Andrés, en el que permanecera cerrada.

El pasado domingo, los aficionados recorrieron con interés la exposición con decenas de paneles expuestos que guardan las colecciones que concurren al concurso.

Expositores Un total de 15 expositores toman parte en la Exfibar presentando colecciones de alto valor histórico. Lugar La muestra filatélica se celebra hasta este domingo en la Casa de Cultura Portalea. Horario. De lunes a viernes de 18.00 a 20.00 horas, y sábado y domingo de 12.00 a 14.00; y de 18.00 a 20.00 horas.

Entre los expositores se cuenta con la participación de José Manuel Barreiro, de A Coruña, que presenta tarjetas postales del Servicio meteorológico Nacional. Andrés García Pascual, de Cambre (A Coruña), expone sellos del Reinado de Alfonso XIII, con correo certificado; Clemente Lobato Fraile, de Leioa, con sellos de bandas sonoras originales, mientras que Marcos Manuel Sáenz Pérez, de Vitoria, muestra un trabajo sobre la Virgen María.

Otros expositores son el donostiarra, José Angel López, con galería de caricaturas; Roberto Murga, de Portugalete, con carabelas y veleros; Abel Bermejo Rodríguez, de Plasencia, sobre pesca y mar; Antonio Tristán, de Donostia, sobre la Navidad; Irune Bilbao, de Basauri, sobre el País Vasco; Josep Lladó, de Tarragona, sobre las Olimpiadas de Sapporo y Munich 1972; Francisco Gómez Ponce, de Huelva, sobre la monarquía hispánica; José Luis Rey Barreiro, de A Coruña, da a conocer el correo de la Casa Real Británica, mientras que Vicente Pastor, de El Vendrell (Tarragona), expone un panel sobre pruebas correlativas.

Américo López Rebelo, de Oporto, sobre el Club Benfica, y desde Plasencia, Eugenio Chaparro, trae una colección sobre el Spoutnik y Gagarin. «Se requieren contar con puntos para acudir al Campeonato de España y por eso es importante participar en muestras filatélicas como la de Eibar. Exfibar tiene fama dentro del mundo de la filatelia», señalan los organizadores de la muestra.

Aparte de la antigüedad que da valor a las colecciones, «cada sello guarda un pedacito de historia, todos con un motivo en su realización», señalan los organizadores.

Hay que considerar que el mundo de la filatelia ha dado un vuelco en las dos últimas décadas. La irrupción del correo electrónico ha hecho que la carta tradicional suponga hoy en día un porcentaje mucho menor de las comunicaciones escritas. «Hoy en día el 70% de lo que se edita está dirigido a los coleccionistas», indican.

80 filatélicos

Unos 80 aficionados forman parte de la Asociación filatélica Arrate, un colectivo que nació en el año 1969 aunque no se consolidó oficialmente hasta dos años después. Isidro Rejo es su presidente, después de suceder a Fidel Sáez. La sede de la calle Pagaegi se convirtió en lugar de encuentro para los aficionados a la filatelia, pero no todos forman parte del colectivo.

Los filatélicos mostraron su preocupación por la falta de relevo generacional. «Hay gente a nivel particular que colecciona y que tiene interés aunque no forme parte de la asociación. Pero los jóvenes no cuentan con mucha afición», señalan.