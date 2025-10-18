Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Eibar

Segunda visita para conocer la arquitectura de la bicicleta como legado industrial

Se celebrará el sábado que viene, en euskera, a partir de las 12.30 horas

A.E.

EIBAR.

Sábado, 18 de octubre 2025, 21:09

La Jornadas Europeas de Patrimonio de Eibar afrontan una programación centrada en la arquitectura de la bicicleta. Ayer tuvo lugar la primera visita, dirigida por el arquitecto Joseba Aranzabal, que condujo a los asistentes por edificios y espacios industriales vinculados a la producción ciclista. La segunda sesión será el día 25 de octubre, en euskera, a las 12.30, con punto de encuentro en la plaza de Errebal. La inscripción puede formalizarse a través del correo museoa@eibar.eus, o en el teléfono 943 708 446.

La segunda visita repasa la historia de las fábricas de bicis y componentes, su valor arquitectónico y el impacto cultural de un sector que marcó la identidad de la ciudad tras el 'Pleito Armero'. La edición incluye también la edición de un plano-guía con información sobre el recorrido, que ayudará a contextualizar los enclaves visitados y a conservar la memoria de unas arquitecturas que, en muchos casos, forman parte de la vida cotidiana del municipio.

Las visitas planteadas por Aranzabal permiten comprender cómo esos espacios se integraban en la trama urbana y cómo su arquitectura respondía a la vez a exigencias técnicas y a un lenguaje simbólico. Son edificios que cuentan historias de esfuerzo, adaptación y creatividad, y que constituyen un valioso testimonio de cómo Eibar supo reconvertirse en momentos de crisis. La Diputación organiza estas jornadas dentro del marco europeo coordinado por el Consejo de Europa y la Unión Europea, con la colaboración de numerosas entidades locales.

