«Si seguimos en esta línea, los resultados no tardarán en llegar» Eunate Astralaga, guardameta del Eibar, compareció ayer para hablar de la situación del equipo y del partido ante el Levante Badalona

Marcos Rodríguez Eibar. Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:14 Comenta Compartir

El equipo femenino del Eibar afronta este domingo a partir de las 16.00 horas en Ipurua un partido clave en su arranque de temporada en la Liga F.

Las armeras recibirán en la tercera jornada al Levante Badalona con el objetivo de sumar los primeros puntos del curso tras un inicio con dos derrotas por la mínima. En la previa, Eunate Astralaga, guardameta del conjunto armero, transmitió un mensaje de calma y confianza en el trabajo que se está realizando.

«Hemos perdido por poco, pero las sensaciones no han sido malas», aseguró la guardameta de 19 años de edad en la sala de prensa, recordando que en ambos encuentros el equipo ha competido hasta el final y que, pese a la falta de acierto en ataque, se están mostrando sólidas en defensa. «Defensivamente siempre hemos sido un equipo muy sólido, y eso lo estamos manteniendo a pesar de haber encajado dos goles», añadió.

Uno de los aspectos más comentados en estas primeras jornadas ha sido la ausencia de gol. Dos partidos sin ver portería hacen evidente la necesidad de mejorar en la parcela ofensiva, pero la portera se mostró optimista. «Tenemos buenas jugadoras arriba y seguro que los goles van a entrar. Todas estamos con una mentalidad positiva y los resultados van a acabar llegando», aseguró.

El bloque armero ha vivido una gran renovación este verano, con numerosas caras nuevas tanto en la plantilla como en el cuerpo técnico, encabezado por Iñaki Goikoetxea. Un proceso de adaptación que, según la portera, está siendo positivo. «Es cierto que hay muchas jugadoras nuevas y el staff también lo es, pero nos entendemos muy bien», confesó, añadiendo que «llevamos toda la pretemporada trabajando y el grupo está unido».

Sobre el rival del domingo, Astralaga mostró respeto, pero también confianza en las opciones de su equipo. «El Levante es un buen equipo, con jugadoras de calidad individual y colectiva, y seguro que será un partido muy disputado. Tendremos nuestras opciones».

El recuerdo del curso pasado es alentador, ya que el Eibar se llevó los seis puntos en los dos enfrentamientos contra las catalanas y, además, lo hizo sin encajar goles.

Mentalidad positiva

En cuanto al estado anímico del vestuario, Astralaga quiso despejar dudas: «El equipo está bien. En la pretemporada fuimos de menos a más y acabamos muy bien. Estos dos partidos no han afectado a la mentalidad, seguimos yendo a por todas».

Por último, la portera quiso lanzar un mensaje a la afición armera de cara al encuentro en Ipurua. «Es un estadio muy bonito, nos encanta jugar ahí. Sentir el apoyo de la afición es muy importante para nosotras y ojalá venga el mayor número posible de gente. Ese aliento nos puede dar el empujón que necesitamos para lograr la victoria», dijo en forma de llamamiento a la afición para que acuda a apoyarlas.

El Eibar femenino buscará, con el respaldo de su gente y la confianza en el trabajo realizado, transformar las buenas sensaciones en puntos que le permitan encarar con más tranquilidad el exigente calendario que tienen por delante en la Liga F.