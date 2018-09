Santiago Carrara, nueva savia argentina para el proyecto del Avia Eibar Santiago Carrara (con el balón) es un jugador que viene con muchas ganas de triunfar. / MORQUECHO El apertura, que procede del Catania (Sicilia), se muestra muy ilusionado en su nueva etapa en el club eibarrés EL DIARIO VASCO EIBAR. Sábado, 8 septiembre 2018, 00:22

Santiago Carrara es uno de los fichajes del equipo sénior del Avia Eibar Rugby Taldea. Cuenta con 26 años y juega de número 10. Es natural de Córdoba (Argentina) y viene de jugar en Catania (Italia). Además de ser miembro de la primera plantilla masculina, vendrá a formar parte del grupo de entrenadores de divisiones sub16 mixto, sub18 de hombres y del equipo femenino B.

Santiago Carrara tiene un amplio curriculum deportivo. «Mis primeros pasos fueron en el Jockey Club Córdoba de Argentina. El club fue mi segunda casa, donde me formé como persona y jugador. Empecé a los cuatro años, milité en el equipo provincial del Córdoba sub15, sub16, sub17 y sub18. Al cumplir dieciocho años debuté en la Primera División del Jockey Club Córdoba en 2009. También integré el equipo de rugby 7s de la Primera División», cuenta el deportista.

Su última experiencia como profesional ha sido en Italia, en Catania. «Vengo a Eibar de jugar en Amatori Catania, más precisamente en Catania, Sicilia. Viví una experiencia única. Para ser la primera vez lejos de la familia me sentí muy a gusto y me adapte rápido», confiesa. Pero Santiago ha querido experimentar en Eibar otra etapa de su vida deportiva, a la vez que confía en el Avia de cara al nuevo curso, «en Eibar me ofrecieron la posibilidad de entrenar a un equipo juvenil y a un equipo femenino. En mi club ya había entrenado divisiones juveniles, siempre me gustó entrenar y espero sumar experiencia. También creo que la División de Honor B está en crecimiento y es una buena oportunidad para crecer como deportista. Tengo mucha fe en el equipo para este año, está muy motivado», admite.

El argentino desgrana algunos aspectos del nuevo proyecto del Avia Eibar. «Creo que es un muy buen club con gente comprometida, seria, que tiene ganas de progresar, desde el primer momento me abrieron las puertas y el trato para conmigo ha sido excelente». Espera aportar todos sus conocimientos, «soy un jugador que trata de crear espacios y hace jugar a los demás. Espero aportar agilidad en ataque y seguridad en defensa. Mi posición natural es apertura, pero también he jugado de número 12 y 15. Estamos entrenando duro para llegar de la mejor manera al inicio de la liga», asegura el jugador latinoamericano.