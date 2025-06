San Juan Txiki cierra con alegría y marmitako

Alberto Echaluce Orozco Eibar Miércoles, 25 de junio 2025, 21:21 | Actualizado 21:42h. Comenta Compartir

Con el día de San Juan Txiki, Eibar ha puesto el broche final a unas intensas fiestas de San Juan, en una jornada donde la alegría, la música y la cocina tradicional han sido las protagonistas. Lejos de mostrar signos de agotamiento, la juventud local volvió a dar muestra de su entusiasmo con una participación masiva también en la diana con dulzaineros, un acto que ha ganado fuerza en los últimos años hasta convertirse en una celebración en sí misma.

Desde primera hora de la mañana, los ecos de los instrumentos tradicionales recorrieron las calles del centro. Jóvenes eibarreses, muchos de ellos sin haber dormido, siguieron a la comitiva con cánticos y peticiones constantes de «beste bat!», reclamando una canción más tras cada pieza.

Una escena que contrasta con las antiguas costumbres de este día, cuando la diana guiaba a los 'gaupaseros' hasta los embolados en la desaparecida plaza de toros. Ahora, en cambio, la diana es un acto propio que combina tradición, diversión y un estruendoso buen humor.

La actividad gastronómica fue, sin duda, otro de los ejes de la jornada con el tradicional concurso de marmitako, que reunió once parejas dispuestas a demostrar su destreza culinaria. Desde primeras horas del mediodía, el aroma del guiso marinero inundó la zona festiva, donde lascazuelas se prepararon con todo mimo sin que faltara ningún detalle. El jurado, que recorrió uno a uno los puestos, valoró la calidad general con muy buenas impresiones. «El atún estaba muy bueno. Había algún marmitako un poco soso, pero en general, las patatas estaban en su punto y el conjunto muy sabroso», señalaban entre catas y deliberaciones.

Los ganadores fueron Andoni Pérez Álvarez e Imanol González. El segundo premio se adjudicó Mitxeloto Fernández y Agustín Berrizbeitia, mientras que le tercero fue a parar a Miriam Zubiaurre y Ana Alonso.

Durante la mañana y la tarde, los más pequeños también disfrutaron de su espacio gracias a la programación infantil que incluyó juegos tradicionales y mitológicos a cargo de la compañía Jokai, que trasladó a los niños al imaginario vasco con personajes mágicos y dinámicas participativas.

Uno de los momentos más destacados llegó con el concierto especial de la Banda de Música, que ofreció una selección de bandas sonoras del cine del Oeste.

El público que se congregó para la actuación disfrutó de una cuidada interpretación de clásicos como Once Upon a Time in the West, Silverado, A Fistful of Dollars, For a Few Dollars More y The Good, The Bad and The Ugly.

La fusión entre cultura popular y música sinfónica fue uno de los momentos más ovacionados del día.Con apenas un día de descanso, Eibar ya se prepara para la celebración de los Sanpedros, que arrancan este sábado con una programación centrada principalmente en la zona este de la ciudad, especialmente en el entorno de Urkizu.

Estas fiestas suponen la continuación del ambiente festivo iniciado con San Juan, y permiten ampliar la participación y el sentimiento vecinal en diferentes barrios del municipio.

