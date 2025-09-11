«Para sacarnos puntos en Ipurua, el rival tendrá que sudar y terminar exhausto»

El Eibar femenino afronta un nuevo examen este domingo a partir de las 16.00 horas en Ipurua frente al Levante Badalona. El inicio ... de temporada no ha sido sencillo para las armeras, que todavía no han estrenado su casillero de puntos ni de goles a favor, aunque sus dos derrotas han llegado por la mínima y mostrando una notable solidez defensiva. El reto ahora es transformar esas buenas sensaciones en resultados, y esta tercera jornada se presenta como un gran escenario para estrenarse ante su afición.

En la previa, el entrenador Iñaki Goikoetxea quiso transmitir calma y confianza en el trabajo que se está realizando. «La lectura no es negativa. Defensivamente tenemos solidez y en ataque hemos dado un paso adelante. En Madrid tuvimos más llegadas, pero la realidad es que no tenemos ningún punto. No hemos merecido perder los dos partidos», señaló.

El técnico insistió en que al equipo le falta muy poco para cambiar la dinámica. «Nos falta ese último pase, esa convicción de tirar a puerta. Muchas veces buscamos un pase más cuando hay tiro», aseguró.

El entrenador, nacido en Deba, hizo énfasis en los detalles, ya que «son los que marcan la diferencia entre sacar puntos o perderlos, y en nuestro caso, en las pocas ocasiones que nos han hecho daño nos han decidido los partidos. Estamos cerca de conseguir puntuar y esperemos que sea este domingo».

La llegada más esperada

Uno de los factores que puede cambiar el panorama ofensivo es la llegada de Opa Clement. La delantera tanzana, que ya se entrena con el grupo, podría entrar en la convocatoria y debutar en Ipurua. «Sabíamos que nos faltaba alguien más en ataque. Opa ha llegado esta semana y ha entrenado muy poquito todavía, necesita tiempo de aclimatación, pero está entrando bien. El domingo veremos si está en la convocatoria», adelantó Goikoetxea, consciente de la expectación que despierta la nueva atacante.

El rival no será sencillo. El Levante Badalona aterriza en Ipurua con cuatro puntos en dos jornadas y la portería todavía imbatida. «Tienen jugadoras muy buenas, sobre todo de medio campo hacia arriba. Es un equipo que triangula bien, que se asocia y que defiende en bloque, por eso no han encajado ningún gol. Aun así, creemos que podemos hacerles daño si creemos en lo que hemos trabajado durante la semana», analizó el míster.

El factor ambiental también jugará su papel en Ipurua. Goikoetxea pidió un esfuerzo extra a la afición para empujar al equipo en un momento clave de la temporada: «En casa quiero que al rival le cueste, y tenga que sudar y sangrar para sacarnos puntos. Con el Sevilla ya fue así, aunque no tuvimos la suerte de empatar o ganar. La afición nos da esa energía que necesitamos y espero que el domingo se note».

El duelo ante el Levante Badalona se presenta como una oportunidad de oro para que las armeras cambien el rumbo y estrenen el casillero. Con la solidez defensiva como base, el posible estreno de Clement como gran novedad y el aliento de Ipurua, el Eibar buscará iniciar el camino hacia la tranquilidad en la clasificación.