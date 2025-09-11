Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Iñaki Goikoetxea, técnico del Eibar, este jueves durante la rueda de prensa previa al partido del domingo en Ipurua contra el Levante. M. RODRÍGUEZ

Eibar

«Para sacarnos puntos en Ipurua, el rival tendrá que sudar y terminar exhausto»

El Eibar recibe este domingo al Levante Badalona en busca de los primeros puntos de la temporada tras dos derrotas por la mínima

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:43

El Eibar femenino afronta un nuevo examen este domingo a partir de las 16.00 horas en Ipurua frente al Levante Badalona. El inicio ... de temporada no ha sido sencillo para las armeras, que todavía no han estrenado su casillero de puntos ni de goles a favor, aunque sus dos derrotas han llegado por la mínima y mostrando una notable solidez defensiva. El reto ahora es transformar esas buenas sensaciones en resultados, y esta tercera jornada se presenta como un gran escenario para estrenarse ante su afición.

