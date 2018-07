«Hay que sacar provecho de este tipo de ferias»

Uno de los comercios que más movimiento tuvo a lo largo de la mañana de ayer fue la carpa de la farmacia Farmalur, donde destacó la venta de las cremas de sol. Hubo gente en todo momento y las cremas fueron el plato estrella del día en dicho comercio. Rosa, una cliente que se paseó por la Feria, no dudó en llevarse dos botes a casa. «Me llevo dos cremas de sol. Llevarse este tipo de cremas de sol por sólo 15 euros cada bote creo que es un buen negocio», subrayó.

Tanto Rosa como Loli, otra cliente que se paseó por las carpas, tienen claro que hay que aprovechar la ocasión. «Este tipo de ferias vienen muy bien», admiten las dos.

Loli se marchó a casa con un pantalón corto y una camiseta para sus hijas, ambos comprados del comercio Ikusi-Makusi. «Nos ha gustado tanto el pantalón como la camiseta, y hemos decidido comprarlos. Los precios son muy económicos. Es muy recomendable pasarse estos días, porque seguro que encuentras algo que te gusta o que necesitas a un buen precio», afirmó.

Agustín, en cambio, optó por llevarse una maleta para las vacaciones. «La próxima semana me voy a Benidorm con mi mujer y necesitaba una maleta, así que he aprovechado el momento. Mi mujer llevaba días diciéndome que tenía que ir a comprar una, pero al final me salgo yo con la mía comprándolo más barato», apuntó el cliente del comercio Leder.

Los consumidores se marcharon a casa contentos con las compras, pero no descartan volver antes de que se de por finalizada la feria de rebajas el viernes.