«Sabemos lo que tenemos que hacer para lograr la victoria en Ipurua»

Marcos Rodríguez Eibar. Jueves, 13 de marzo 2025, 20:15 Comenta Compartir

El primer equipo femenino de la SD Eibar se encuentra en un gran estado de forma tras ganar al Deportivo de A Coruña en Riazor la semana pasada.

Es por ello que el equipo dirigido por Yerai Martín afrontará el partido del domingo en Ipurua contra el Levante Badalona, a las 18.00, con un extra que le aporta su estado de ánimo actual. Así lo ha reconocido el técnico armero, que quiere aprovechar este momento «para ir a por la victoria en Ipurua».

Llevarse otro triunfo el domingo sería muy importante, ya que las rivales son décimas con tan solo un punto menos que las armeras, novenas con 24. A estas alturas de la temporada, y con tan solo nueve jornadas más por delante, vencer a un rival directo como el Levante Badalona puede tener un importante impacto a final del curso. «El partido será como está siendo toda la liga: igualado y competido, donde los detalles marcarán el resultado», declaró el entrenador haciendo referencia a la victoria de la semana pasada contra el Depor, que llegó gracias a una acción a balón parado.

De cara a cumplir el objetivo de la permanencia, ya muy encarrilado con siete puntos sobre la zona roja, el andoaindarra declaró que «el mes de marzo será muy importante para nosotras, aunque no decisivo». Y es que el Eibar afronta cinco partidos ligueros este mes, cuatro de ellos contra rivales directos, antes del parón de la primera semana de abril.

En el caso del Levante Badalona, las catalanas llegan tras puntuar en sus dos últimos partidos. Sin embargo, acumulan cuatro jornadas seguidas sin ganar, por lo que no llegan en su mejor momento. A pesar de ello, Martín no se fía, ya que «es un equipo que tiene jugadoras muy buenas, mantiene el partido vivo en todo momento y aunque no viene en una buena racha, está logrando resultados muy ajustados».

El técnico prevé un duelo muy igualado, pero en el que espera conseguir volver a ganar en casa, algo que no sucede desde la segunda jornada de la temporada. De los 24 puntos del Eibar 14 se han sumado a domicilio y tan solo 10 en Ipurua, unas cifras que tratarán de acercar este domingo sumando los tres puntos. «Tenemos que confiar en nosotras y sabemos lo que tenemos que hacer para lograr la victoria en Ipurua», concluyó el entrenador.

Entradas a la venta

Las entradas ya están en venta por 10 euros para adultos y de 5 en para menores de 13 años. Los abonados entran con el carné. Se pueden adquirir en Orsaixan, en su horario habitual, y en la taquilla 14, desde donde se accederá al campo a la grada Norte, la habilitada para el partido.