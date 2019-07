Rosa Garagarza vuelve a ganar el concurso de balcones más bonitos El hijo de la segunda ganadora del certamen Yolanda Bahamonte, el concejal Jon Iraola, y Rosa Garagarza, que quedó en primer lugar. A.E. EIBAR. Jueves, 25 julio 2019, 00:40

El segundo concurso de embellecimiento de balcones y ventanas, organizado por el ayuntamiento de Eibar en colaboración con la Agencia de desarrollo comarcal Debegesa, ha dado a conocer a sus ganadores. Este año han tomado parte en el concurso 29 personas.

El jurado ha visitado y valorado cada uno de los balcones y ventanas participantes durante este mes de julio con el fin de premiar al conjunto ornamental más bello.

Los criterios de valoración han sido la visibilidad desde el exterior, la originalidad y creatividad de la composición, la calidad ornamental, la armonía y el diseño del conjunto así como la laboriosidad.

Además, este año como novedad los balcones participantes debían exhibir un distintivo en un lugar visible para que el jurado pudiera identificarlo, por lo que aquellos balcones y ventanas que no han tenido el cartel colocado para el mes de julio, o no eran visibles desde la calle, no han sido valorados.

El ayuntamiento de Eibar ha otorgado dos premios: el primero de 200 euros ha ido a parar a Rosa Garagarza Gurrutxaga, quien también ganó el certamen del año pasado, y el segundo premio de 150 euros ha sido para Yolanda Bahamonde Rejo. Al igual que en la edición anterior del concurso, las ganadoras podrán gastar su premio en los comercios asociados a Eibar Centro Comercial Abierto.

Calidad ambiental

El concejal de Urbanismo, Medio Ambiente y Obras, Jon Iraola, entregó los diplomas a la ganadora y al hijo de la segunda clasificada, ya que no pudo estar presente en la entrega de premios. Por otra parte, el premio comarcal, dotado con un bono 250 euros, ha ido a parar a Mutriku.

El objetivo de este concurso ha sido contribuir a la mejora de la calidad ambiental y estética del municipio a través de la implicación ciudadana. Los elementos vegetales y florales contribuyen a generar un entorno urbano más agradable y estético para su disfrute, y mediante la iniciativa se ha querido divulgar esa buena costumbre entre la ciudadanía. La convocatoria del concurso, realizada en mayo, se complementó con el reparto de 400 flores entre la ciudadanía.