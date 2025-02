Martes, 18 de febrero 2025, 19:46 Comenta Compartir

El alcalde Jon Iraola ha mantenido una reunión con el viceconsejero de Consumo, Jakes Agirrezabal, para pedirle apoyo para este proyecto tendente a conseguir un a mayor afluencia a la plaza y la ocupación de los negocios pendientes. La instalación de los puestos surgió a consecuencia del resultado del segundo proceso participativo llevado a cabo, en el que se logró compartir experiencias y consejos de los gestores de las principales plazas de abastos de la Comunidad Autónoma Vasca, que coincidieron con el resto de participantes en el proceso en que «el nuevo Errebal debía ser un mercado tradicional». En este sentido, con estos puestos se quiso garantizar a la ciudadanía que pudiera escoger entre una amplia gama de productos alimentarios de alta calidad, con especial atención al producto de cercanía. No obstante, no se logró la ocupación esperada y quedan los espacios más grandes, propicios para carnicería y pastelería. De ahí que desde el Ayuntamiento siga haciendo las gestiones para tratar de ocupar los puestos que siguen vacíos, para lograr su total ocupación. En dos ocasiones se han organizado procesos de licitación para ocupar los puestos, pero no han contado con interés por parte de los comerciantes para trasladarse a este punto, pese a que en marzo se cumplirán tres años de su apertura.