El retraso del bidegorri se debe al área de Movilidad A.E. EIBAR. Miércoles, 17 julio 2019, 00:19

El retraso en el inicio iniciado el bidegorri entre Maltzaga y Azitain tiene su causa en que no se ha firmado el acta de replanteo por parte del área de Movilidad y Ordenación del Territorio de la Diputación, y no por parte del departamento foral Infraestructuras Viarias, como se publicó el domingo. Aunque los contratos de adjudicación estaban formalizados, se requería una última firma del departamento de Movilidad y no del de Infraestructuras Viarias. Este último se encarga de ejercer la supervisión técnica y prestar apoyo técnico al departamento de Movilidad. Por su parte, Movilidad era el departamento que tenía que haber firmado el acta de replanteo, trámite indispensable para el inicio de los trabajos. El departamento de Movilidad adjudicó los trabajos de construcción del bidegorri Azitain-Maltzaga a las UTE Murias-Amenabar, responsable de la construcción del tramo más próximo al núcleo urbano de Eibar, que tiene su inicio en el barrio de Azitain, mientras que la UTE Campezo-Iza-Estrumar construirá el tramo que conecta con Maltzaga y que incluye varias pasarelas. El importe de adjudicación ascendió a 5,1 millones. Aunque esta decisión se tomó en abril, la obra sigue sin iniciarse.