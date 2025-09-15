Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Eibar no pudo sumar puntos en su visita a Cádiz tras caer derrotados nuevamente por la mínima. SD EIBAR

Eibar

El reto pendiente de un Eibar fiable en casa y vulnerable a domicilio

Tras caer 1-0 en Cádiz, los armeros suman un punto de nueve posibles en sus visitas, mientras que han cosechado seis de seis en sus partidos en Ipurua

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:14

En su tercera salida, el Eibar ha vuelto a regresar a casa con las manos vacías. El Cádiz, dirigido por el extécnico armero Gaizka ... Garitano, no le concedió ni un solo punto al Eibar tras ganar por la mínima (1-0) en el Nuevo Mirandilla, un resultado que confirma el contraste entre las prestaciones del equipo en Ipurua y las que ofrece a domicilio. Los armeros, que en su feudo han sumado pleno de puntos con dos victorias en dos partidos y un balance global de 5-0, apenas han podido rescatar un empate en sus tres salidas, cosechando un solo punto de nueve.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Joan Manuel Serrat: el invitado estrella de la Bandera de La Concha que también animó a su equipo en San Sebastián
  2. 2 La experiencia inolvidable de Miguel Ángel Silvestre en su escapada a Gipuzkoa: «Escuchar al Orfeón Donostiarra ha sido conmovedor»
  3. 3 El aeropuerto de Bilbao deja a cientos de pasajeros sin vacaciones tras cancelar una de sus rutas
  4. 4 Rescatan en helicóptero a dos octogenarios guipuzcoanos en Huesca
  5. 5

    Berio, parking no oficial de autocaravanas
  6. 6 Ana Brito y Xuso Jones la lían tras despedirse de su público: «Preferimos ser nosotros quienes os lo contemos»
  7. 7 El cocinero que alucina con los precios de San Sebastián: «Seguro que es el día que más me gasto»
  8. 8

    Arnaldo Otegi, sobre las polémicas con la Ertzaintza: «En la república de EH Bildu va a haber Policía»
  9. 9 El restaurante con estrella Michelin más barato de Euskadi: menú por tan solo 48 euros
  10. 10 La locura del alquiler: 150 solicitudes en una noche de toda Gipuzkoa para una vivienda en Arrasate

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El reto pendiente de un Eibar fiable en casa y vulnerable a domicilio

El reto pendiente de un Eibar fiable en casa y vulnerable a domicilio