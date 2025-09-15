El reto pendiente de un Eibar fiable en casa y vulnerable a domicilio

En su tercera salida, el Eibar ha vuelto a regresar a casa con las manos vacías. El Cádiz, dirigido por el extécnico armero Gaizka ... Garitano, no le concedió ni un solo punto al Eibar tras ganar por la mínima (1-0) en el Nuevo Mirandilla, un resultado que confirma el contraste entre las prestaciones del equipo en Ipurua y las que ofrece a domicilio. Los armeros, que en su feudo han sumado pleno de puntos con dos victorias en dos partidos y un balance global de 5-0, apenas han podido rescatar un empate en sus tres salidas, cosechando un solo punto de nueve.

El arranque en Málaga, con un empate que supo a poco, invitaba al optimismo. Sin embargo, la derrota cruel en El Alcoraz con un gol en el último minuto tras dominar en la segunda mitad, y la caída en tierras gaditanas, han evidenciado que el conjunto de Beñat San José aún no logra traducir en resultados las buenas fases de juego que despliega fuera de casa. El propio técnico insistió días antes en la necesidad de mejorar los inicios como visitante, un aspecto que el equipo corrigió en Cádiz, donde mandó en la primera media hora, aunque sin el acierto necesario en los metros finales.

La reacción amarilla y el tanto de Suso mediada la segunda parte castigaron a un Eibar que lo intentó hasta el final, con varias llegadas bien resueltas por la zaga local. El balance, una vez más, fue el mismo: dominio en fases del choque, ocasiones claras y sensaciones positivas, pero sin premio en el marcador.

En contraste, Ipurua se mantiene como un bastión. Allí el equipo ha mostrado su mejor versión, sólido en defensa, creativo en el medio y con pegada en ataque. Ese es el espejo en el que debe mirarse el Eibar cuando viaja. Undécimos con siete puntos en cinco jornadas, la clasificación todavía ofrece margen, pero el reto es evidente: transformar las buenas intenciones en puntos a domicilio para no descolgarse en una categoría tan exigente.

La vista puesta en el derbi

Tras la derrota del sábado, el conjunto armero regresa este martes a los entrenamientos de cara al derbi del domingo ante la Real Sociedad B. Los de San José libraron para cargar las pilas y afrontar una intensa semana antes del regreso a Ipurua.

Desde este martes hasta el sábado los armeros se ejercitarán de forma ininterrumpida en Areitio, salvo el jueves que lo harán en Ipurua. El entrenamiento de este martes, así como el de este miércoles, estarán abiertos para los aficionados que quieran acercarse a Areitio.