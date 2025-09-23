Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Eibar

La reto más difícil de conseguir financiación

Martes, 23 de septiembre 2025, 20:32

El principal reto ahora es la financiación. La parroquia ha recabado donativos en las misas, pero estas aportaciones resultan todavía insuficientes para afrontar la magnitud de la obra. Se baraja solicitar apoyo a instituciones forales, al Gobierno Vasco e incluso a programas europeos de conservación de patrimonio histórico. «Estamos ante la tarea más difícil, reunir los fondos para una intervención de esta envergadura», reconocen desde la comisión parroquial. La previsión es que, una vez asegurada la financiación, la licitación pueda lanzarse en el plazo de unos meses. El párroco de San Andrés, Pedro Laskurain, subrayó que «se va a dar a conocer el proyecto de obra que supera los dos millones de euros». De momento, no se cuenta con una fecha relativa al momento de celebración de este encuentro con la ciudadanía. La reforma de San Andrés no solo busca asegurar la pervivencia del monumento, sino también devolver a la ciudadanía un espacio de referencia cultural y religiosa. La parroquia ha sido, durante siglos, escenario de celebraciones, actos comunitarios y punto de encuentro para generaciones de eibarreses. «San Andrés no es solo un edificio; es parte de la identidad colectiva de Eibar», comentan los feligreses. «Estamos obligados a cuidarlo para que las generaciones futuras también lo disfruten». Mientras tanto, el templo permanecerá cerrado al público. La reapertura solo será posible tras la finalización de unas obras que, según los cálculos iniciales, podrían prolongarse durante varios años debido a su complejidad técnica y la necesidad de garantizar cada fase de la intervención. La comunidad aguarda la respuesta de las instituciones y la confirmación de los apoyos financieros que hagan posible iniciar una obra largamente esperada. Hasta entonces, San Andrés seguirá siendo un símbolo a la espera de su resurrección arquitectónica.

El cierre de la parroquia ha obligado a la celebración de los funerales en la parroquia de El Karmen y en San Pío, según el domicilio del fallecido. También el malestar es evidente, entre los feligreses y los comentarios relativos a que si «se hubiera dado el mismo caso en la catedral del Buen Pastor o en Gasteiz estaría resuelto» están en boca de muchos de ellos.

