El PSE se reparte el gobierno municipal El Ayuntam iento crea dos comisiones, para Personas Mayores y Juventud | Los socialistas siguen abriendo la puerta al PNV para un llegar a un pacto en la gestión del Ayuntamiento ALBERTO ECHALUCE EIBAR. Martes, 2 julio 2019, 00:18

El Pleno extraordinario del Ayuntamiento aprobó el nuevo organigrama de cargos que gobernarán el gobierno municipal de Eibar. Como novedad importante, el Ayuntamiento ha creado dos comisiones nuevas, una dirigida a Personas Mayores, desligada de Servicios Sociales, y que será presidida por Idoya Sarasqueta, y la otra a Juventud, fuera de Cultura y Deportes, bajo la responsabilidad de Patricia Arrizabalaga. Una vez que en las reuniones celebradas por el alcalde con los diferentes grupos no se ha llegado a ningún acuerdo, los socialistas pasarán a ocupar los cargos de las tenencias de alcaldía, las comisiones asesoras y otros organismos municipales. Así, como en otras instituciones, caso de la Diputación, PSE y PNV han firmado un acuerdo para gobernar los diferentes organismos; en Eibar de momento, no se han sellado pactos al respecto. No obstante, el alcalde Miguel de los Toyos, afirmó que «por encima de los acuerdos de colaboración que vamos a contar con el PNV aspiro a alcanzar con un acuerdo con este grupo».

Hace escasas semanas las ejecutivas de PNV y PSE firmaron un acuerdo, muy similar al de 2015 con un análisis de a realidad en cada municipio buscando la estabilidad de los gobiernos municipales.

En el caso de no alcanzarse un acuerdo de gobierno, el PSE, por esta inicial colaboración con los nacionalistas, se aseguran muchos aspectos de su acción de gobierno, en los debates de presupuestos y tasas municipales que en la legislatura anterior consiguió sacar adelante, pese a estar en minoría. Si no se firma un pacto con el PNV, el PSE sólo tendrá como alternativa el alcanzar acuerdos con EH Bildu, una vez que con Podemos, al tener un único concejal, no alcanzaría mayoría.

Repiten cargos

En la sesión plenaria se llevó a cabo el nombramiento de cargos que estarían ocupados, en las presidencias por los mismos ediles, que en la anterior legislatura. Ante esta situación, se estableció que los tenientes de alcalde pasarían a ser Alberto Albistegui, Jon Iraola, Patxi Lejardi y Pedro Escribano. En cuanto al resto de comisiones asesoras se nombró en Desarrollo Económico, a Alberto Albistegui y a Pedro Escribano como presidente de la comisión Asesora de Servicios; Patxi Lejardi, en Euskera y Cultura; Ana Telleria, en Personal; Idoia Sarasqueta, en Servicios Sociales; Obras y Medio Ambiente para Jon Iraola; Ego-Ibarra, para Idoya Sarasqueta; Tráfico, Pedro Escribano; Hacienda, a Ana Telleria; ENBA, para Patxi Lejardi y Tráfico, para Pedro Escribano.

Otros organismos, caso del Espacio Interinstitucional de Participación Ciudadana corresponderán a Ane Telleria y al edil de EH Bildu, Gorka Errasti. En cuanto a la Autoridad Territorial del Transporte, corresponde a Pedro Escribano.

También se establecieron las asignaciones que pueden desempeñarse en régimen de dedicación exclusiva por parte de los miembros de la Junta de gobierno, las de los grupos municipales, las retribuciones a cargo en dedicación exclusiva, los de dedicación parcial y las dietas por asistencia.En estos casos la retribución bruta del alcalde alcanzará los 66.716 euros, los concejales con cargos de dedicación exclusiva, 51.094 euros y del concejal con cargo a dedicación parcial: 25.5478 euros. Las dietas por asistencias de sesiones suman los 313 euros. En cuanto a los miembros de la Junta de Gobierno local sin dedicación exclusiva percibirán 1.407 euros; presidentes de comisiones asesoras 1.325 euros; delegados, 1.159 euros y concejales, 994 euros.