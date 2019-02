Relación con pintores eibarreses Viernes, 15 febrero 2019, 00:11

'Keixeta' señala también que tiene mucha relación con el artista eibarrés Iñaki Larrañaga. «Los dibujos de Iñaki me gustan mucho. Fue profesor mío. A la gente a la que quieres te influencia mucho».

Su relación está muy unida a otros pintores eibarreses como Fernando Beorlegui, José Kareaga, o Daniel Txopitea, «a este último no le conocí, pero conozco su obra y a su familia.Todo lo que te rodea te influencia. Si no estoy en Nueva York nada me va a influenciar. Lo de cerca es lo que te aporta. A mí me dejaron todos ellos mucha influencia. Recuerdo las tertulias que mantuve con ellos en el Topaleku. Era un tiempo en el que eras como una esponja y lo absorbías todo», decía 'Keixeta', que recordaba los cambios que ha dado la cultura «con unos jóvenes a los que más les atrae el mundo audiovisual que el arte».