El Somos se rejuvenece ante algunas ausencias Fernando Fernández sigue al frente del Eibar Eskubaloia y es consciente de que les toca un año exigente. / MORQUECHO Su edad media entre 20-21 años y Fernando destaca la dureza de la próxima campaña J.A. REMENTERIA EIBAR. Domingo, 5 agosto 2018, 00:20

El Somos Eibar Eskubaloia empezará la pretemporada el próximo 21 de agosto en Ipurua, a partir de las 17.45 horas. Una temporada más Fernando Fernández seguirá al frente del nuevo proyecto 18/19, una temporada que, como afirma el propio técnico, «será exigente». La razón de la afirmación del preparador armero se fundamenta en la incorporación en el grupo del Casablanca, otro equipo más de Zaragoza, y de otro cántabro como es el Corrales, «dos formaciones con tradición balonmanística y con potencial. A priori atisbo una liga dura». En el nuevo plantel del Eibar Eskubaloia no están los porteros Moyua, que lo deja, y Ballesteros que ha firmado por el Zarautz. En el caso del veterano Moyua hay que señalar que lo había dejado pero en el transcurso de la pasada temporada un contratiempo hizo que volviera con la idea de echar un cable en un puesto vital. «La ausencia de Moyua, que volvió por las lesiones en la portería, no obstante es importante, es un guardameta veterano solvente, para nosotros una garantía especialmente para una posición muy específica», reseña Fernández. Los jugadores de campo como Boyain e Iker Eizagirre tampoco siguen; ni Zabala, fichado por el Bidasoa; ni Endika Goenaga, que se retira; ni Eneko Garetxana, que tiene dudas para continuar, aunque Fernando atisba que no seguirá. «Contamos con ausencias notables como la de Zabala para un puesto tan vital como es el central», afirma el máximo responsable del banquillo del Somos Eibar. Pero ante las bajas hay que apuntar algunas altas, casos de los arrasatearras Mikel Zuluaga y Unai Rodríguez, pivote y extremo-lateral derecho, respectivamente. Hay una renovación en el plantel, con una media de edad entre 20-21 años. Los enfrentamientos de la pretemporada van a coincidir con partidos oficiales de la Copa de Euskadi que, en la primera fase, los rivales de los armeros son Barakaldo y Romo en Ipurua, y Trapagarán fuera.