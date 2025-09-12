La regeneración de una antigua zona industrial

Viernes, 12 de septiembre 2025, 20:48 Comenta Compartir

El edificio Hijos de Gabilondo, situado en la confluencia de las calles Barrena y Barakaldo, formó parte durante décadas del tejido industrial de Eibar. Esta firma se dedicó a la fabricación de piezas metálicas y componentes, en un momento en que la ciudad vivía un fuerte desarrollo armero y metalúrgico. Con el paso del tiempo, y tras el cierre de la actividad empresarial, el inmueble quedó en desuso, aunque conservaba gran valor patrimonial como testimonio de la industrialización eibarresa del siglo XX.

El Ayuntamiento inició en 2021 los primeros contactos con los propietarios para analizar la viabilidad de su adquisición. El objetivo era evitar la degradación del inmueble y aprovechar su ubicación estratégica en el barrio de Urkizu-Barrena para futuros proyectos de regeneración urbana. Tras varias rondas de negociación, el Consistorio alcanzó un acuerdo de compra en 2022, con el respaldo de los grupos municipales de PSE-EE y EH Bildu, que coincidieron en la necesidad de preservar el edificio y destinarlo a fines de interés público. La adquisición se cerró en 2023, con un desembolso municipal cercano a los 2 millones de euros, financiados en parte con recursos propios y en parte con ayudas del Gobierno Vasco vinculadas a programas de regeneración urbana. Una vez en manos municipales, el edificio fue objeto de un estudio técnico que recomendó demoler las ampliaciones añadidas en décadas posteriores para recuperar la configuración original de 1938 y facilitar su integración en la trama urbana. Esta operación de derribo parcial se ejecutó en 2024, dejando preparado el solar para el posterior proyecto de rehabilitación integral.