«Hemos reforzado el tejido comercial de Eibar» Sábado, 19 octubre 2019, 01:23

Ya en el momento de la apertura de El Corte Inglés en Eibar se habló de que tras un centro de este tipo se produce un efecto de arrastre sobre otros operadores que también se implantan en su radio de acción. Eso ocurrió con los pequeños negocios, los primeros años, en los bajos de las nuevas casas que se construyeron en la calle Ego-gain, junto al río, en terrenos que fueron de Alfa. Posteriormente, a pocos metros también se implantaron otros dos supermercados y un tercero tiene previsto finalizar las obras en breve. «Llevo trabajando en 15 centros de El Corte Inglés y lo que ha ocurrido en Eibar lo he podido comprobar en otros sitios. Tenemos que ver esto como una ampliación de la tarta de consumo y una llegada de un mayor número de clientes, al tiempo que nos obligan a mejorar. Si no hubiera venido más gente sería preocupante». En cuanto a las repercusiones que ha generado sobre el resto del comercio local, Robredo decía que «hemos reforzado el conjunto del tejido comercial de Eibar. No podemos olvidar que nosotros trabajamos con mentalidad de pequeño comercio, en cada una de nuestras secciones. Pienso que nos miran como uno más y que contribuimos a generar actividad, en la ciudad».