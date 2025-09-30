La reforma de Arragüeta costará 1,2 millones

Eibar encara un nuevo capítulo en la regeneración de sus espacios urbanos con la puesta en marcha de la licitación para la reurbanización integral ... de la calle Arragüeta. Así, el Ayuntamiento ha aprobado un proyecto que supondrá una transformación completa de esta céntrica vía, con un presupuesto total de 1.235.539,71 euros IVA incluido.

La intervención, que se desarrollará en el último trimestre del año, afectará al tramo comprendido entre el número 1 de la calle y su conexión con el Paseo de Urkizu, y promete cambiar de manera sustancial la fisonomía de este entorno emblemático.

Primera actuación La demolición del edificio número 16 permitirá abrir espacio y facilitar conexión con Bidebarrieta.

Diseño urbano. El proyecto de Arragüeta es replica estética de Errebal aceras de dos metros, asfalto imitación adoquín, iluminación eficiente y mejora de la accesibilidad.

La primera actuación será simbólica y estructural a la vez: la demolición del número 16, un edificio de titularidad municipal adquirido expresamente por el Ayuntamiento para facilitar la obra. Este derribo abrirá un nuevo espacio urbano y permitirá establecer una conexión con la calle Bidebarrieta, aportando mayor permeabilidad y fluidez a una zona tradicionalmente densa en su trama.

El proyecto, diseñado siguiendo criterios de accesibilidad universal y de modernización estética, contempla una reurbanización general que mantendrá coherencia con la remodelación realizada en la calle Errebal. Se prevé la ampliación de las aceras hasta los dos metros de ancho en ambos lados, lo que mejorará la seguridad de los peatones y ofrecerá una nueva sensación de amplitud. Asimismo, se renovará el firme mediante la colocación de asfalto impreso con apariencia adoquinada, un acabado que unirá modernidad con estética tradicional.

La actuación no se limita al pavimento ni al ensanchamiento de aceras. Entre las medidas más destacadas figura la instalación de un sistema de iluminación eficiente que reforzará la seguridad y el confort en horario nocturno. También se incorporarán mejoras en la accesibilidad, eliminando barreras arquitectónicas y garantizando que personas con movilidad reducida puedan transitar sin obstáculos. En definitiva, se trata de un proyecto que busca dar prioridad a los peatones, sin descuidar la funcionalidad para el tráfico rodado de residentes y servicios.

El alcalde de Eibar, Jon Iraola, subrayó durante la presentación del proyecto la importancia de esta obra en la construcción de una ciudad pensada para las personas. «Con Arragüeta damos un paso más en nuestra idea de ciudad: espacios seguros, cómodos y pensados para las personas. Este proyecto no es solo urbanismo, es también cohesión social y calidad de vida», declaró. La intervención, añadió, encaja dentro de la estrategia municipal de ir cosiendo la ciudad a través de espacios accesibles y modernos, que favorezcan la convivencia y refuercen el carácter peatonal de Eibar.

Réplica de Errebal

En la misma línea, el concejal de Obras, Pedro Escribano, destacó la relevancia técnica de la actuación. «La intervención permitirá dotar a Arragüeta de un diseño moderno, accesible y respetuoso con el entorno. Estamos hablando de una obra que mejorará no solo la calle en sí, sino la manera en que vecinos y vecinas se relacionan con el espacio público», afirmó. Según Escribano, el objetivo es que la remodelación genere un impacto positivo tanto en la calidad de vida diaria como en la vitalidad comercial de la zona.

La comparación con la reciente renovación de Errebal no es casual. En aquel proyecto, la transformación del espacio urbano consiguió revitalizar el tránsito peatonal y fomentar el uso ciudadano de la calle. El Ayuntamiento espera que la actuación en Arragüeta tenga un efecto similar, contribuyendo a mejorar la conexión entre calles y a dinamizar la actividad social y comercial del entorno.

El proceso de licitación, abierto ya a las empresas interesadas, marcará el calendario de la obra. Si los plazos se cumplen, la demolición del número 16 podría iniciarse en los últimos meses del año, mientras que el grueso de la reurbanización se desarrollaría a lo largo de todo 2026. Los técnicos municipales prevén que la obra se ejecute de manera coordinada para reducir las molestias a vecinos y comerciantes, aunque reconocen que durante la fase de trabajos habrá inevitables afecciones temporales.

Mejora zona Este

La reurbanización de Arragüeta se suma a una serie de actuaciones que en los últimos años han buscado modernizar la zona Este de Eibar. Desde la regeneración de Txonta hasta la rehabilitación de Barrena con el taller de Gabilondo, pasando por el Gran Paseo de Eibar que une Urkizu con el centro, el Ayuntamiento ha apostado por inversiones que redefinen la movilidad, la convivencia y la estética urbana.

Vecinos de la zona han recibido la noticia con una mezcla de ilusión y expectación. La posibilidad de contar con aceras más anchas, mejor iluminación y un espacio más abierto se percibe como una mejora sustancial para el día a día, especialmente en una calle que, por su estrechez y elevado tránsito, se había convertido en un punto conflictivo para la movilidad. También los comerciantes locales confían en que la transformación contribuya a atraer más clientes y a reforzar la actividad económica.

El presupuesto de más de 1,2 millones de euros se financiará íntegramente con fondos municipales, aunque no se descarta que pueda complementarse con ayudas de carácter autonómico en materia de regeneración urbana y accesibilidad. Para el Ayuntamiento, la inversión representa no solo un gasto en obra civil, sino una apuesta por la calidad de vida, la modernización de la ciudad y el impulso de un modelo urbano más sostenible.

La intervención en Arragüeta es, en palabras de los responsables municipales, un paso adelante en la construcción de una Eibar del futuro: una ciudad compacta pero abierta, con espacios de convivencia seguros, inclusivos y pensados para las personas.

Con este proyecto, Arragüeta dejará de ser un simple vial de paso para convertirse en un espacio de referencia dentro del entramado urbano.