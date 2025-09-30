Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los trabajos de la calle Arragüeta comenzarán con el derribo del número 16 y después seguirá con la calle.

Eibar

La reforma de Arragüeta costará 1,2 millones

El Ayuntamiento saca a licitación las obras de urbanización de la calle, cuyo inicio está previsto para finales de este año

Alberto Echaluce Orozco

Alberto Echaluce Orozco

Eibar

Martes, 30 de septiembre 2025, 20:33

Eibar encara un nuevo capítulo en la regeneración de sus espacios urbanos con la puesta en marcha de la licitación para la reurbanización integral ... de la calle Arragüeta. Así, el Ayuntamiento ha aprobado un proyecto que supondrá una transformación completa de esta céntrica vía, con un presupuesto total de 1.235.539,71 euros IVA incluido.

