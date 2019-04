Reconocer el trabajo del prisionero Prisioneros de guerra fueron obligados a llevar a cabo la reconstrucción de la antigua villa eibarresa bombardeada por la aviación de los Flechas Negras italianos. Aiara Oronoz investiga la historia de los 250 presos que llegaron a Eibar desde el penal de Astorga para realizar trabajos de reconstrucción tras la guerra A.E. EIBAR. Miércoles, 10 abril 2019, 00:10

«Busco testimonios y datos sobre los destacamentos penales existentes en Eibar y en Gipuzkoa», decía Aiala Oronoz, experta en Memoria Histórica, que presenta hoy, en Portalea, a las 19.00 horas, un estudio sobre estos centros de penados existentes en nuestro territorio, reflejo de una parte de nuestra historia, muy dura y conmovedora.

Oronoz había publicado el libro 'A pico y pala' con la colaboración de la Asociación Nicolas Gerendiain en Irun, una investigación sobre el destacamento de la ciudad fronteriza, y ahora trata de extraer más datos de lo ocurrido también en Eibar, para lo que pide a «todos aquellos eibarreses que sepan algo de ello a que se acerquen a la charla».

Charla La experta en Memoria Histórica, Aiala Oronoz, da a conocer, hoy, en el salón de actos de Portalea, a las 19.30 horas, su estudio sobre los destacamentos penales en Gipuzkoa. En Eibar Un total de 250 presos realizaron trabajos forzosos de reconstrucción de la antigua villa, desde 1942 a 1944.

Estos destacamentos acogían a penados que redimian sus penas con trabajos en la reconstrucción de ciudades enteras. Los documentos oficiales hablaban de que 250 personas fueron encarceladas en Eibar, desde 1942 hasta 1944. «Venían de toda España y fueron llevados a la prisión de San Sebastián y distribuidos a los destacamentos de Gipuzkoa». Oronoz ha podido recoger documentación de cómo a Eibar llegaron 125, en 1942, y otros 125 en 1943. Procedían todos ellos del penal de Astorga. Los datos de Oronoz, no obstante, están más centrados en Irun, donde entre finales de 1942 y principios de 1944, más de doscientos presos del franquismo trabajaron en las obras de canalización de la regata Olaberria. En muchos municipios la promotora era Ferrocarriles y Construcciones ABC, una empresa que disponía de seis destacamentos penales en Gipuzkoa y al menos otros cinco en otras provincias del Estado. Las obras fueron costeadas por el Ministerio de Obras Públicas con la aportación del 20% de la Diputación de Gipuzkoa.

Sin embargo, «los presos de Eibar no estaban asignados a Ferrocarriles y Construcciones», dice Oronoz. «Todavía no sé cómo los prisioneros trabajaron en Eibar y qué hicieron exactamente, así como la reparación de daños de posguerra y otras obras públicas. Por ello, como lo he hecho en Irun, mi intención es recopilar nombres y testimonios de los presos en Eibar y en Gipuzkoa». Por ello, en la charla de hoy quiere explicar al público este tema, «para lo que me gustaría contactar con personas que me diesen nuevos datos».

Hasta siete destacamentos se establecieron en Irun, Errenteria, Donostia, Zestoa, Zegama, Itziar y Eibar, entre 1942 y 1944, con 1.235 prisioneros trabajando. Estos presos se vieron forzados a trabajar en el contexto de la Redención de Penas por el Trabajo, un sistema implantado en 1938 y gestionado por un Patronato Central Trabajo que, en 1943, llegó a emplear más de 15.000 presos en 121 destacamentos penales. «Muchos de ellos tenían penas con destierro», comenta.

De ahí que los que no podían volver a sus lugares de origen se quedaban en los pueblos donde realizaban el trabajo, «pero no tengo muchos datos de ello. En Irun sí he podido conocer que dos se quedaron».

Los presos eran, principalmente, trasladados desde la Colonia Penitenciaria del Dueso, las Prisiones Centrales 'Tabacalera' de Santander y Guadalajara y las Provinciales de Jaén y Vitoria. «En Irun trabajaron presos procedentes de treinta y cuatro provincias españolas, con una mayoría de presos andaluces, extremeños y asturianos», señala Oronoz.

A partir de su trabajo, Oronoz ha publicado «un libro que contiene los resultados del estudio e incluía nombres y testimonios de 207 prisioneros que habían sido privados de Irún, entre otros. Además de los números y los datos, también recibí el estado de los prisioneros y cómo llegaron a Gipuzkoa». Este libro es el punto de partida dirigido a determinar qué sucedió en otros distritos del territorio. «Tengo una metodología de trabajo y me gustaría contactar con otros historiadores de los lugares implicados con interés en colaborar en este tema».

Investigación compleja

Oronoz cuenta cómo surgió la idea de publicar este libro. «Se dieron en paralelo dos circunstancias. Yo estaba estudiando el tema de los expedientes penitenciarios de presos iruneses en el Archivo Histórico Provincial de Gipuzkoa, en Oñati, y me encontré con los expedientes de los presos del canal de Irún. Yo sabía que había habido presos trabajando en la canalizaciòn de la regata de Olaberria, pero era un tema del que no se había escrito, no se había documentado. Es verdad que el destacamento penal se cita en algunos libros, pero no se aborda como se ha hecho en este trabajo, recopilando los nombres y recomponiendo el recorrido penitenciario de los presos. Era algo que había que contar».

A partir del archivo de Oñati también ha tenido que realizar consultas en otros archivos como el de Alcalá de Henares, «pero todo ello es muy complejo». Mucha documentación está sin localizar y mucha se ha perdido. «Creo, por ello, que es a partir de los testimonios de la gente que pueda informar sobre este tema, cuando se podrá tener una idea más clara, pero todo ello es muy complejo».

De momento, Oronoz espera la llegada de alguna subvención de la Diputación para ir recabando más datos. «Es toda una labor de equipo, con la que podremos ampliar el conocimiento de los destacamentos penales». El fin último de Oronoz es que «se lleve a cabo un reconocimiento a todos estos prisioneros por la inestimable aportación que realizaron en la reconstrucción de municipios e infraestructuras».