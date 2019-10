«Los recolectores no deben destruir nunca las setas y hongos que no gustan» Joxepo Teres, segundo por la izquierda, en un jornada científica-didáctica en el Geoparque . / ARANZADI Habla de las repercusiones del cambio climático «sobre unas piezas muy importantes en los ecosistemas» Joxepo Terres Miembro de la Sociedad Aranzadi ALBERTO ECHALUCE EIBAR. Domingo, 20 octubre 2019, 00:48

Las Jornadas Micológicas siguen adelante y ayer los escolares salieron a los montes, para recolectar las setas que después serán expuestas, hoy, en la calle Toribio Etxebarria. El miembro de Aranzadi Joxepo Teres habla de las repercusiones del cambio climático sobre setas y hongos y sobre el importante papel de estas especies sobre los ecosistemas.

-¿Qué recomendaciones se pueden dar a recolectores y paseantes en la búsqueda y extracción de setas, en esta época tan frecuente?

-Que disfruten de los bosques y sean respetuosos con ellos y sus habitantes. Es decir, que las setas que no les interesen no las destruyan. Muchos piensan que destruyendo las setas

'malas' o no comestibles van a salir solamente las buenas, y claro, además de ser un disparate, en el bosque hay numerosos micelios (hongos) y por eso vemos setas de diferentes formas en un palmo de terreno. Otra costumbre que además puede resultar muy peligrosa, es la de recoger los sombreros desechando la parte inferior del carpóforo (pie con su anillo y en su caso la volva). Las setas hay que levantarlas enteras, ayudados de un cuchillo, para poder observarlas y poder identificarlas adecuadamente. La costumbre de recoger sólo los sombreros nos podría llevar a confundir la Amanita phalloides mortal con ciertas gibelurdinak comestibles, pues las dos tienen un sombrero de color verdoso. Sin embargo si las recogemos enteras, y nos damos cuenta de que en el pie tiene un anillo y además en la base tiene una volva, nos daremos cuenta de que es una Amanita que la dejaremos en el monte y evitaremos la fatídica confusión. Sería deseable que los recolectores utilizasen una cesta y no bolsas de plástico, donde se estropean las setas, se mezclan y no se airean, y no pueden esporear al medio. También la de conformarse con la recogida sostenible de setas sería una buena recomendación. Algunas especies estás siendo muy castigadas y en claro retroceso como la gibelurdina Russula virescens, recogida en la lista roja preliminar del País Vasco, por lo tanto susceptible de que no se recogiera.

-En Aranzadi siempre han defendido la regulación. Esto sigue así.

-¡Por supuesto que sí!. En este momento nos estamos planteando la regulación de las exposiciones micológicas que se organizan en numerosas localidades. En estas exposiciones se recogen numerosas especies, muchas iguales, que en la mayoría de los casos cuando se exponen suelen estar en malas condiciones. En ese sentido estamos lanzado mensajes de que no se expongan más de 75 especies, que no se recojan más de tres ejemplares de cada especie, que sean especies bien desarrolladas, evitar las especies de por sí pequeñas. Pensamos que las exposiciones deberían de tomar un sentido más didáctico y menos expositivo, con el menor número posible de especies frescas, con murales, fotografías, maquetas y un claro mensaje de que los hongos son un elemento muy importante del funcionamiento de nuestros ecosistemas y preservarlos es vital.

-¿No piensa que hay gente que se obsesiona en la recogida de hongos y remueve y remueve el monte y las plantas para dar con los populares hongos?

-Bueno, cuando aparece alguna fotografía en la televisión de que hay hongos en el monte va más gente a los bosques de nuestro entorno que a un Eibar-Athletic. Es difícil de controlar algunas malas prácticas, pero habrá que seguir insistiendo, y en este tema, las exposiciones anuales y las jornadas pueden ayudar a que, como antes he comentado, disfrutemos y respetemos los bosques y la naturaleza en general. También hay que decir que en los bosques también te encuentras con recolectores jatorras y muy respetuosos con el medio ambiente.

-Desde Aranzadi son muy críticos por el escaso tamaño con el que se comercializan estas especies. ¿No existe alguna normativa para prohibir inmaduros como existe en la pesca marítima?

-La normativa dice que los ejemplares objeto de recolección deberán presentar el sombrerillo desplegado, no estando permitida la recogida de setas en las primeras fases de su desarrollo. Pienso que poner un tamaño sería harto difícil, según el tipo de seta sería muy variable. Igual la normativa está bien puesta, el problema comienza contigo mismo y también por supuesto con hacer seguimiento de la misma.

-¿Existe una análisis serio de las repercusiones que está causando el cambio climático sobre hongos y setas?

-Sí hay estudios interesantes pero las interacciones planta-hongo en el contexto de cambio climático son complejas y el tema no está bien dilucidado. Los hongos son organismos muy afectados por lo que se denomina estrés hídrico y por el cambio climático. Las modificaciones afectan principalmente en los ciclos de estos organismos, es decir en su fenología, en la producción de cuerpos fructíferos (lo que habitualmente llamamos setas o perrechicos) y los cambios en la composición de la comunidad fúngica. Hay que tener en cuenta que la seta es la parte reproductiva del hongo que se desarrolla del micelio, que es el nombre que le damos al conjunto de células (hifas) que forma el hongo subterráneo. Cuando hablamos de cambio climático, la mayoría de las posturas científicas se centran en cuatro indicadores generales como el aumento de la temperatura, del nivel del mar, cambio en la estructura y dinámica de las precipitaciones, así como pérdida de la biodiversidad.

-¿Qué grado de adaptación tienen los hongos a estas variaciones de temperatura tan bruscas?

-Los hongos como otros seres vivientes han sido y son testigos del clima y su variación, y muchos han podido refugiarse en zonas meridionales con las glaciaciones adaptándose a los cambios climáticos. Como organismos descomponedores de diversa materia orgánica (madera, tallos, hojas, frutos, huesos ...) o micorrízicos (en simbiosis con la mayoría de las plantas) las comunidades fúngicas son esenciales para el funcionamiento de los ecosistemas, resultando imprescindibles en los ciclos de la materia y en el suministro de nutrientes y agua necesarios para las plantas. En definitiva los hongos del suelo tienen un papel fundamental (actividad micorrícica) en los procesos biogeoquímicos, esenciales para la productividad del ecosistema. Si por circunstancias diversas, y entre ellas por el cambio climático se alterase esa actividad micorrícica (micorrizosfera) se podría originar debilitamiento de los huéspedes (árboles...) y favorecer la presencia de patógenos debilitando, empobreciendo e incluso provocar la muerte de plantas. De igual manera, los hongos descomponedores de la materia (hongos saprótrofos), y que contribuyen a la biodisponibilidad de nutrientes, pueden quedar también afectados e influir en la productividad de las plantas. A otros niveles, a causa de la subida de la temperatura también se habla de la posibilidad del incremento de enfermedades producidas por diferentes hongos.

-¿De esta manera las alteraciones en donde radican?

-Las alteraciones más frecuentes observadas son: a nivel general retraso en la fructificación otoñal de setas, adelanto de la primaveral o mayor duración de la estación de fructificación. Después están los cambios derivados de la modificación de las comunidades vegetales debido de la dependencia de los hongos de su hospedador, tanto en hongos micorrícicos (en simbiosis con las plantas), saprótrofos (hongos descomponedores) y hongos parásitos. En el caso de la alta montaña se plantea la posible pérdida de más del 80% del hábitat y en consecuencia se podría producir una pérdida de alrededor del 30%-50% de especies vegetales alpinas y subalpinas

-¿Pueden desaparecer, en el tiempo, los hongos?

-A largo plazo es posible pronosticar la pérdida de hábitats muy interesantes para los hongos a consecuencia de procesos de ámbito planetario, como la subida del nivel del mar. En este sentido las zonas de arenales y dunas podrían desaparecer como consecuencia de los procesos de calentamiento más intensos y a la vez especies de hongos que viven en estas zonas, que hoy en día ya están en una situación precaria por la pérdida de ecosistemas costeros. Sin embargo a nivel general, es más posible que aparezcan nuevas playas, que de alguna manera, aunque parcialmente, podrían paliar la pérdida de biodiversidad.