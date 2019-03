El reciclaje entra de lleno en Amaña Ikastetxea Los escolares más pequeños de Amaña Ikastetxea junto a los contenedores. / FOTOS: MIKEL ASKASIBAR El centro escolar trata el aceite y analiza el comportamiento de los vecinos en la recogida de basuras | A. E. EIBAR. Domingo, 31 marzo 2019, 01:06

Amaña Ikastetxea se ha convertido en un centro pionero en el reciclaje de residuos. Desde toda la comunidad educativa del centro escolar hasta todo el barrio trata de promover y concienciar sobre la sostenibilidad a través del reciclaje. Su iniciativa ha nacido con el objetivo de acercar la educación ambiental a las aulas.

El reto es mayúsculo, pues abarca toda la trayectoria del residuo. Los alumnos de primer ciclo están centrados en el reciclaje de aceite. Para ello, se ha colocado un contenedor al que los alumnos de 6 a 7 años depositan las botellas de aceite traídas de casa. «Previamente, se explica la procedencia, el mal uso de su depósito y las posibilidades que tiene su reciclaje en biodiesel», manifestaba un profesor. Una alumna, Elena Arcajo, confesaba con orgullo haber traído «dos botellas llenas de aceite para llevarlas al contenedor».

En cuanto al segundo ciclo, se detecta cómo se actúa en la escuela, la ubicación de los contenedores y los comportamientos de los alumnos, de cara a reciclar mejor. En el tercer ciclo se analizó el reciclaje en el barrio haciendo un seguimiento a los propios vecinos y el uso que hacían de los contenedores, de cara a introducir con la Mancomunidad los cambios más importantes.«Después, en el segundo trimestre, comenzamos viendo la ubicaciones de los contenedores con Google Maps. Fuimos al paseo y vimos cómo la gente reciclaba y los residuos que se depositaban. Sólo había tres de reciclaje y en algunos sitios no existía el contenedor de aceite. Incluso se hizo una llamada a la Mancomunidad para conocer a dónde se llevaban los residuos», explicaba un alumno de quinto curso.

Para ello, el proyecto ofrecía a los diferentes centros las herramientas y la formación necesaria para reciclar y concienciar sobre el cuidado del medio ambiente. «Todo ello con los recursos didácticos enfocados al currículum escolar de cada curso, con las asignaturas respectivas, y para reforzar el hábito del reciclaje y los valores ambientales», explican desde el centro escolar.

Un alumno, Alex Jiménez, comentaba que «la gente recicla, pero no deposita la basura en el contenedor correcto. Llamamos a la Mancomunidad y les dijimos que faltaban contenedores para que colocaran más, en determinados puntos, pero nos dijeron que costaban cada uno 100 euros». Álex Araujo también había propuesto que, ante la falta de contenedores, se «partiera por la mitad pintándolos de diferentes colores, azul y amarillo» para la recogida de cada residuo. Otros alumnos, como Ismael Sad, rebatían esta última propuesta y aseguraban que «eso último no lo hicimos porque había contenedores circulares y otros cuadrados». Otro alumno explicaba también que «tenemos que esforzarnos en reciclar porque la contaminación o el cambio climático tienen lugar porque no reciclamos».

El objetivo final se trataba que los niños -el público objetivo- aprendiesen los beneficios del reciclaje y el impacto de sus gestos diarios en la conservación del entorno, con las actividades y con las propias asignaturas.

Huertas de cultivo

Un apartado importante del centro son las huertas de cultivo, con seis bancadas por cada curso, en donde los propios alumnos plantaban lechugas, escaloras e incluso se producía compost siguiendo los conocimientos adquiridos en clase. Por otro lado, habían conseguido unas lombrices para hacer humus. «Alimentamos a los gusanos con verduras y fruta para que después nos sirva de abono orgánico». Las materias reforzaban los conocimientos. «En Ingurune se hablaba de la composición de la materia o en matemáticas se hacían cálculos de volumen de recipientes», indicaban los docentes.

De ahí que los alumnos, Naia, Sad e Ismael se mostraran felices en las huertas por el crecimiento logrado de sus plantas en un breve periodo de tiempo. «Era curioso ver cómo crecía una pequeña planta a una grande para comerla en casa», expresaban.