El plan de retirada de pintadas sigue abierto. ASKASIBAR

Eibar

Se han recibido 18 solicitudes para la retirada de pintadas

El Ayuntamiento recuerda que las peticiones podrán presentarse hasta el día 30 de septiembre

A.E.

EIBAR.

Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:19

El Ayuntamiento de Eibar ha presentado un nuevo plan de retirada de pintadas tras recibir las primeras 18 solicitudes ciudadanas que señalan los puntos más afectados. El consistorio mantiene abierto el plazo hasta el 30 de septiembre para que comunidades de vecinos, propietarios y locales comerciales puedan inscribirse en esta iniciativa, que se ofrece de forma completamente gratuita.

El objetivo es mejorar la imagen urbana y dar continuidad a un programa que en anteriores ediciones ya contó con una gran acogida por parte de la ciudadanía.

El alcalde, Jon Iraola, destaca que «la limpieza de nuestras fachadas es una cuestión de civismo y de imagen de ciudad. Aunque se trate de propiedades privadas, desde el Ayuntamiento entendemos que contribuir a su mantenimiento beneficia a todos los eibarreses y eibarresas». Al mismo tiempo, apelaa la responsabilidad individual de los vecinos para cuidar el entorno urbano. Por su parte, el concejal de Servicios, Pedro Escribano, subraya que «se trata de un programa muy valorado. Nuestro objetivo es seguir mejorando el aspecto de Eibar y facilitar a la ciudadanía las herramientas para hacerlo posible. Invitamos a todos los propietarios y comunidades a que participen».

De esta manera podrán solicitar la retirada de pintadas los ropietarios únicos: de forma presencial en la Oficina Pegora, con cita previa recomendada, así como las comunidades de vecinos, locales comerciales o representantes legales: deberán tramitar la solicitud a través de la plataforma municipal Impulsa.

En todos los casos será necesario adjuntar una fotografía a color de la pintada y una autorización expresa que permita al Ayuntamiento actuar sobre la fachada. También deberá firmarse un documento que exime al consistorio de responsabilidades por posibles desgastes derivados del proceso de limpieza. Solo podrán cursar la solicitud quienes ostenten cargos de representación legítima: presidentes de comunidades de propietarios, propietarios en comunidades de bienes o verticales, arrendatarios de locales o representantes legales.

El Ayuntamiento evaluará cada caso en función de las características técnicas de la fachada, como el material o el grado de protección del inmueble. Cuando no sea posible eliminar la pintada con los métodos habituales, se optará por cubrirla con pintura.

