El PSE recibe 250 propuestas de vecinos para su programa abierto Las reuniones de barrio son otra de las vías de comunicación de los vecinos con el equipo de gobierno municipal. / FÉLIX MORQUECHO Están centradas en la mejora y ampliación de espacios, aceras o la construcción del paseo Estaziño-Azitain A. E. EIBAR. Sábado, 27 abril 2019, 00:19

El PSE ha recibido 250 sugerencias de vecinos desde mediados de marzo de este año para el Programa Abierto, sobre los que pretende basar sus prioridades de acción en el Ayuntamiento.

El actual alcalde y candidato a la reelección por el PSE-EE, Miguel de los Toyos, confirmaba ya al presentar la iniciativa que «tratamos de intensificar y dar continuidad a algo que hemos estado llevando a cabo permanentemente con múltiples formas de contacto para tomar el pulso de la ciudad y que ha marcado considerablemente nuestra forma de actuar en los últimos años. Lo que pretendemos con el Programa Abierto es facilitar otra vía de comunicación a aquellas personas que aún no han podido compartir sus ideas y propuestas», señala De los Toyos. En esta dirección, «en poco más de un mes después, son ya más de 250 las aportaciones y sugerencias dirigidas al candidato de los socialistas eibarreses por parte de un centenar largo de vecinos, «cifras muy superiores a las de 2015», y por las que el actual alcalde ha mostrado su satisfacción porque considera que «es fundamental contar con el punto de vista y la opinión de la ciudadanía para elaborar nuestro programa electoral, que como siempre, será un documento abierto, plural, ambicioso y realista, y que permita hacer frente a las preocupaciones de los eibarreses y hacer cumplir las ilusiones de nuestros vecinos». Así, Miguel de los Toyos, junto con parte de su equipo, se encuentra «clasificando y analizando» las sugerencias recibidas a fin de seleccionar aquellas que se incorporarán al programa electoral con el que, una vez más, se presenta a la reelección y que, en estos momentos, se está ya ultimando.

Más zonas libres

Dichas aportaciones y sugerencias ciudadanas se están centrando, básicamente, en la mejora y ampliación de nuestros espacios y zonas libres -como por ejemplo la construcción del paseo sobre las vías del tren desde Estaziño hasta Azitain o de un bidegorri urbano-, mejoras en aceras e iluminación de determinadas calles, cobertura de parques infantiles o reforzamiento del servicio de limpieza. «Elegir qué propuestas se incluyen en el programa y cuáles se quedan fuera es una tarea muy complicada. Lógicamente, no podemos incluirlas todas, debemos hacer un filtro previo respecto a su viabilidad -técnica, económica y jurídica- y a nuestras competencias, no queremos vender humo ni crear falsas expectativas, ese no es nuestro estilo. Después, debemos priorizar y seleccionar aquellas que por su naturaleza tienen un carácter estratégico para la ciudad o mejoran las condiciones y calidad de vida de los eibarreses». De los Toyos añade que «aunque algunas propuestas y sugerencias no queden incorporadas en nuestro programa electoral o finalmente su ejecución sea descartada, me gustaría que todos los participantes supieran que tanto mi equipo como yo hemos estudiado y valorado cuidadosamente cada una de ellas».