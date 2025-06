«Tenemos que reajustar la gestión del club»

La SD Eibar ha cerrado oficialmente la temporada 2024/25 con la rueda de prensa de su director deportivo, César Palacios, en Ipurua en ... la mañana de este martes. Una campaña marcada por la irregularidad y que se ha saldado con la novena posición en LaLiga Hypermotion, la más baja desde el descenso a Segunda División. Pese a ello, Palacios ha querido lanzar un mensaje de optimismo, unidad y ambición de cara al futuro inmediato del club.

«Ha sido una temporada distinta, con muchas dificultades y decisiones complicadas, pero acabamos con ilusión», señaló el navarro, subrayando el cambio de rumbo que supuso la llegada de Beñat San José al banquillo armero. «El equipo reaccionó, se adelantó trabajo y se sentaron las bases del próximo proyecto. Tenemos ganas de ver qué pasa la próxima temporada».

El director deportivo hizo especial énfasis en la importancia de mantener un bloque comprometido. Destacó nombres como Sergio, Anaitz, Cubero y Bautista —este último, uno de los jugadores más codiciados de la categoría— como ejemplos de fidelidad y liderazgo en el vestuario. «Veo brillo en sus ojos», afirmó, convencido de que el grupo humano es una de las grandes fortalezas del club.

No obstante, Palacios no escondió la realidad económica a la que se enfrenta el Eibar tras no haber entrado en el play-off de ascenso. «Tenemos que reajustarnos, no solo en la plantilla, también en la gestión global del club. La viabilidad es una prioridad y eso requiere decisiones responsables», explicó. Pese a ello, defendió con orgullo el modelo de gestión del club: «Competimos contra ciudades grandes, infraestructuras enormes y modelos de multipropiedad. Y aquí sigue el Eibar, peleando».

En clave institucional, también se oficializó la salida de Arkaitz Lacambra, una figura clave en la dirección deportiva del club durante los últimos años. «Ha sido mi mano derecha y un armero más. Le deseo lo mejor», dijo emocionado Palacios, confirmando que se trata de una decisión personal del hasta ahora segundo de a bordo.

Respecto al futuro más inmediato, Palacios aseguró que la planificación está avanzada, gracias en gran parte a las quince jornadas de trabajo con San José al frente del primer equipo. «Ya sabemos qué perfil buscamos. Vamos a incorporar jugadores que sumen desde el primer día y que compartan nuestra filosofía. Cada fichaje me ilusiona». También se mostró contundente sobre posibles salidas: «Ningún jugador importante saldrá salvo que lo decida la planificación».

Por último, destacó el papel creciente de la cantera. «El Eibar B está llamando a la puerta. Hay una metodología sólida y eso nos ilusiona. Queremos seguir creciendo también desde dentro».

A pesar del sabor agridulce de la clasificación, la comparecencia de Palacios ha querido dejar un mensaje claro: «Vamos a competir, y si vamos todos en línea, seremos más fuertes».