La rápida intervención de la Policía Municipal salva la vida a un hombre

La rápida y eficaz actuación de la Policía Municipal de Eibar permitió en la noche del martes salvar la vida de un hombre que sufrió una parada cardiorrespiratoria en su domicilio, ubicado en la zona de Urki.

El aviso llegó al servicio de emergencias a las 22.44 horas, momento en el que se alertó de que un varón se encontraba inconsciente y sin respiración. En apenas diez minutos, una patrulla de la Policía Municipal se personó en el lugar, iniciando de inmediato las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y utilizando un desfibrilador semiautomático (DESA). El dispositivo fue accionado en tres ocasiones, siguiendo las indicaciones del equipo, hasta que el sistema confirmó que el paciente había recuperado el pulso. Los agentes continuaron asistiendo al hombre hasta la llegada de los servicios sanitarios, que se hicieron cargo de su estabilización y posterior traslado al Hospital Universitario de Donostia, donde ingresó en estado estable. Según fuentes médicas, a las cuatro de la madrugada se confirmó que el paciente seguía con vida y que su estado era favorable tras la intervención de urgencia.

Reconocimiento municipal

El alcalde de Eibar, Jon Iraola, ha querido expresar públicamente su agradecimiento y reconocimiento a los agentes implicados en el operativo. «Quiero felicitar y agradecer la rápida y profesional actuación de nuestra Policía Municipal. La preparación y capacidad de reacción han sido decisivas para salvar una vida», declaró el primer edil. «Este tipo de intervenciones demuestran el valor del servicio público y la importancia de contar con una policía cercana, eficaz y formada para afrontar situaciones de emergencia», añadió.

Preparados para actuar

Iraola destacó también la importancia de continuar reforzando la formación en primeros auxilios y el uso de desfibriladores, tanto entre los agentes municipales como en otros ámbitos de la ciudadanía. «Cada minuto cuenta en una parada cardiorrespiratoria. La presencia de equipos DESA y la formación adecuada pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte», recordó. Eibar dispone actualmente de desfibriladores instalados en edificios municipales, centros deportivos, vehículos policiales y espacios públicos. El Ayuntamiento ha apostado en los últimos años por convertir el municipio en un entorno cardioprotegido, reforzando la presencia de estos equipos y la capacitación del personal que pueda necesitarlos. La actuación de los agentes vuelve a poner de relieve la importancia de la respuesta inmediata en situaciones de riesgo vital y la necesidad de seguir promoviendo la concienciación ciudadana sobre los primeros auxilios. Fuentes municipales han recordado que la Policía Local cuenta con formación específica en RCP y manejo de desfibriladores.