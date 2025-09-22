Los quintos de 1960 se reúnen el 25 de octubre

A. E. EIBAR. Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:24 Comenta Compartir

Los quintos de 1960 tienen previsto reunirse el 25 de octubre. El encuentro se iniciará a las 12.30 horas del mediodía en la plaza de Unzaga. Para apuntarse en la quintada se deberá ingresar 90 euros en la siguiente cuenta bancaria: ES28 2095 5035 09 1063886013. Los quintos de 1965 celebran su comida el día 1 de noviembre.

El último día para inscribirse es el 30 de septiembre El importe a aportar es de 90 euros. El número de cuenta es el correspondiente al: ES08 0081 4362 69 0001526261.