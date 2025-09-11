Los quintos de 1955, 1958 y 1965 celebran sus encuentros en otoño

A. E. EIBAR. Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:43 Comenta Compartir

Las comidas de quintos vuelven en el mes de octubre y noviembre con varios encuentros convocados. En cuanto a los quintos de 1955 celebran una comida el 4 de octubre. Todos los interesados en asistir deberán aportar 90 euros, en la cuenta de la Kutxa: 2095 5035 0091 25 795836. El último día para inscribirse es el 25. Más información en el grupo de de WhatsApp que han creado para dar a conocer los pormenores del encuentro. Por lo que respecta a los quintos de 1958, celebran su comida en el Arkupe. El importe que deberán aportar los inscritos es de 80 euros, en el siguiente número de cuenta: ES83 3035 0023 98 0231170648. La reunión está convocada, ese día, para las 13.00 horas, en la plaza de Unzaga.

Finalmente, los quintos de 1965 celebransu comida el 1 de noviembre. Primeramente, han quedado para las 12.00 horas, en la zona de las gradas de Unzaga. El último día para inscribirse es el 30 de septiembre El importe a aportar es de 90 euros. El número de cuenta que ha establecido la organización es la del Banco Sabadell. IBAN: ES08 0081 4362 6900 0152 6261. Se pide en todos los casos que se informe del nombre y apellidos a la hora de hacer la transferencia. Las comidas de quintos constituyen un motivo de animación de nuestras calles.