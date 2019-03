El Somos quiere finalizar los deberes de la permanencia Asier Gisasola en plena acción tras ganar la posición. / MORQUECHO Visita a un San Antonio que se halla en la zona tranquila y que es un rival complicado en su cancha EL DIARIO VASCO EIBAR. Sábado, 30 marzo 2019, 00:44

El Somos Eibar, que busca lograr cuanto antes la permanencia matemática, visita esta tarde al Jacar San Antonio, a las 18.30 horas, en la cancha del polideportivo de Arrosadia de Pamplona. Quedan jornadas para la conclusión de la liga y el gran objetivo del cuadro armero es ganar un partido, sumar dos puntos más que, a juicio de su entrenador Fernando Fernández, servirían para mantenerse un año más en Primera Nacional. Si no es por esta vía, habrá que esperar a los distintos resultados del resto de rivales. El Somos mantiene una distancia de ocho puntos sobre el Corrales, anteúltimo, bajan dos, este es un margen que, a priori, hace pensar en clave de confianza.

«El objetivo es sumar cuanto menos dos puntos en las cinco jornadas que nos restan, creo que con esos dos puntos habremos logrado la permanencia y, si no es así, habrá que esperar a los resultados que se vayan dando. No pienso que tengamos problemas», apunta el preparador eibarrés. La cita de esta tarde es ante un San Antonio que subió el año pasado a la categoría y que, tras un año regular, ha logrado la permanencia matemática, es noveno con 23 puntos y no tiene problemas. Para Fernando Fernández, el San Antonio se trata de un equipo fuerte que ha vivido dos momentos, uno, un poco delicado debido a las bajas que sufrió y, otro, de crecimiento, «al volver a tener a todos los componentes de la plantilla». Es un bloque defensivamente fuerte, potente, que hace que los partidos sean complicados para ganarles, «a nosotros en la ida nos obligó a trabajar mucho, le ganamos de uno en Ipurua, preveo un partido similar al jugado en nuestro feudo. En su pista es un rival que cede pocos puntos, se trata de un equipo que concede poco en su casa pero trataremos de sorprenderle», puntualiza Fernando.

En las filas del Somos siguen siendo bajas Eneko Garetxana, quien empezó a entrenar el pasado miércoles, y Uriarte que, por trabajo, no puede acudir con el resto del equipo a Pamplona. Aner Cardo ha tenido unas molestias, pero se espera contar con su concurso. «Vamos a ir a ganar, a sumar esos dos puntos que queremos lograr cuanto antes para tener prácticamente todo asegurado», confiesa el responsable del banquillo del Somos.