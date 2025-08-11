Un puente solidario de Gipuzkoa a Senegal

Desde Eibar y otros puntos de Gipuzkoa, un grupo de personas comprometidas comandadas por el armero Mikel Porto, ha vuelto a demostrar que la ... solidaridad no entiende de fronteras. En su última acción conjunta, se ha coordinado el envío de 80 camas procedentes de Osakidetza con destino a Senegal, junto con ordenadores, pupitres, material óptico y bicicletas. Todo este equipamiento está destinado a centros de salud y colegios situados en zonas donde los recursos son muy escasos en Senegal.

La operación se ha llevado a cabo gracias a la colaboración estrecha entre asociaciones solidarias, voluntarios anónimos y Ayuda Contenedores, la organización encargada de preparar y transportar el material en barco hasta territorio senegalés. El objetivo es claro: mejorar las condiciones educativas y sanitarias de la población local y favorecer la igualdad de oportunidades.

Más que material

A lo largo de los últimos años, este grupo solidario ha organizado envíos de miles de gafas así como material escolar y deportivo

Las bicicletas, por ejemplo, juegan un papel crucial en este tipo de proyectos. En muchas aldeas de Senegal, los estudiantes deben recorrer a pie más de diez kilómetros para llegar a clase. Tener un medio de transporte no solo reduce el absentismo escolar, sino que también aporta seguridad y tiempo para estudiar.

A lo largo de los últimos años, este grupo solidario ha organizado envíos de miles de gafas para consultas oftalmológicas, así como material escolar y deportivo para fomentar la inclusión educativa. La recogida de pupitres, ordenadores y camas responde a la misma filosofía: aprovechar recursos que aquí dejan de usarse para darles una segunda vida donde son más necesarios que nunca.

La implicación de la ciudadanía ha sido fundamental. Las donaciones han llegado desde hogares particulares, comercios, centros educativos y entidades sociales de toda Gipuzkoa. Además, diversas asociaciones de veteranos del deporte y colectivos culturales se han sumado a la causa, demostrando que la cooperación surge cuando se unen voluntades.

Colaboración ciudadana

Desde el Ayuntamiento de Eibar, su alcalde Jon Iraola ha recalcado que la ciudad «mantiene intacta su vocación solidaria» y ha animado a seguir colaborando en próximas campañas. Para él, gestos cómo donar una bicicleta, cualquier tipo de material escolar «pueden significar un cambio radical en la vida de un niño o una niña en Senegal».

El trabajo de coordinación ha permitido que todo el material se clasifique, acondicione y envíe correctamente, asegurando que llegue a su destino en condiciones óptimas. En Senegal, la distribución final se realizará en comunidades rurales previamente identificadas, donde se prioriza a las familias y centros con mayor necesidad.

El proyecto no se detiene aquí. Ya se están planificando nuevas recogidas de bicicletas, gafas y mobiliario escolar para los próximos meses. La meta, según explican los organizadores, es la de acabar con el absentismo escolar, ya que en muchas ocasiones no es la falta de profesorado lo que provoca esto, sino la falta de recursos.

En definitiva, la iniciativa demuestra que, con organización y compromiso, los recursos excedentes de nuestras ciudades pueden transformarse en herramientas de cambio en otras partes del mundo. Un puente humano y solidario que une a Gipuzkoa con Senegal, kilómetro a kilómetro y gesto a gesto.