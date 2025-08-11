Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ochenta camas de Osakidetza serán trasladadas a Senegal.

Eibar

Un puente solidario de Gipuzkoa a Senegal

Un grupo de voluntarios locales envía 80 camas hospitalarias, material escolar, gafas y bicicletas para mejorar la vida en comunidades africanas

Pablo Uranga

Lunes, 11 de agosto 2025, 20:46

Desde Eibar y otros puntos de Gipuzkoa, un grupo de personas comprometidas comandadas por el armero Mikel Porto, ha vuelto a demostrar que la ... solidaridad no entiende de fronteras. En su última acción conjunta, se ha coordinado el envío de 80 camas procedentes de Osakidetza con destino a Senegal, junto con ordenadores, pupitres, material óptico y bicicletas. Todo este equipamiento está destinado a centros de salud y colegios situados en zonas donde los recursos son muy escasos en Senegal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere una joven de 21 años y un varón de 22 herido en un accidente de moto en Donostia
  2. 2 Adriana Dorronsoro: «La cita con aquel chico que me gustaba jamás la olvidaré...»
  3. 3

    El 4x100 español, con Garaiar, descalificado tras arrasar
  4. 4

    Gipuzkoa toma aire tras temperaturas que han alcanzado los 42º
  5. 5 Interponen 86 propuestas de sanción por acampadas ilegales en el entorno del Ibón de Anayet
  6. 6

    El restaurante Buenavista se convierte en hotel boutique
  7. 7 La plantilla se conjura en torno a una mesa antes del inicio liguero
  8. 8

    Alcaldes que eligen su propio camino
  9. 9

    Morante, cogido de gravedad a cinco días de torear en Donostia
  10. 10 La monja que abandonó la comunidad de Belorado tras el cisma: «Ese convento era una secta, no se podía vivir allí»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Un puente solidario de Gipuzkoa a Senegal

Un puente solidario de Gipuzkoa a Senegal