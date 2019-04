El PSE-EE presenta a las municipales «un equipo solvente y comprometido» El alcaldable De los Toyos presentó el equipo completo del PSE-EE para las elecciones. / MIKEL ASKASIBAR De los Toyos afirma que «tienen un plan de ciudad, innovador, integrador, realista, creativo, euskaldun y feminista» El alcaldable dice que «no existe en ningún partido una apuesta por Eibar como la socialista» A.E. EIBAR. Martes, 2 abril 2019, 00:15

Miguel de los Toyos presentó el domingo la lista del PSE-EE que se presentará a las próximas elecciones municipales del 26 de mayo y con la que trata de conseguir la reelección como alcalde de Eibar. Según él mismo subrayó, se trata de «un equipo de mujeres y hombres eibarreses que solo tienen un objetivo: trabajar por y para Eibar, mejorar su ciudad y, con ello, la vida de sus vecinos y vecinas, preparado, solvente, ilusionado, comprometido. Con gente independiente que, sin estar adscrita a ninguna sigla política, sabe que el mejor proyecto, sin duda, viene de nuestra mano. Somos capaces de ilusionar más allá de nuestras siglas, de aglutinar a gente que proviene de la diversidad y que, desde la independencia política, compromete su lealtad, incluso su imagen, en torno a nuestro proyecto. Y trabajarán como los que más».

De los Toyos, junto a los miembros de la lista y ante una nutrida presencia de militantes y simpatizantes, aseveró que «tenemos un proyecto claro, nítido, tangible, pensado en Eibar, para Eibar y para sus gentes, sin distinciones, un proyecto no para las siglas, sino para las personas, de ciudad, innovador, ambicioso pero realista, creativo, cultural, euskaldun e integrador, un proyecto feminista y social que llegue a todos los rincones y a todas las personas». El actual alcalde dijo que «me presento como candidato con la misma ilusión con la que recibí el mando hace diez años, y confió en la reelección porque gobernamos para todos, porque cuando viene alguien con algún problema, no preguntamos a quién vota».

Lista de candidatos Miguel de los Toyos, como alcaldable, y de segundo, Idoya Sarasqueta, Alberto Albistegui, Esther Velasco, Patxi Lejardi, Patricia Arrizabalaga, Jon Iraola, Ana Telleria, Pedro Escribano, Marisa Larrauri, Santi Irutegoiena, Marisol Colmenero, Ander Curiel, Isabel Sarasua, Iñaki Azkue, Merche Unanue, Alejandro Gómez Ulloa, Carlota Utrera, Arcadio Benítez, Ana Alberdi e Iñaki Arriola.

Igualmente llevó a cabo un pequeño balance de legislatura, considerando que dos proyectos importantes para Eibar como la inauguración del Hospital o el inicio del bidegorri, «requirieron recabar 11.000 firmas», por la falta de impulsos «para su materialización». También citó el ascensor que conectará Jardiñeta con Julian Etxeberria, «prevista su apertura para este jueves», las obras del ascensor de Karlos Elguezua, el de la gasolinera de las Torres de Amaña, la mejora de la zona de San Cristóbal y la de Sautsi, parques renovados, alquileres para jóvenes, formación para la inserción laboral, entre otros.

«Gestión complicada»

También, De los Toyos habló de su gestión, calificada «de muy complicada, con un gobierno en minoría, en donde, para cada acción, se han tenido que hacer esfuerzos inhumanos» para contar con el apoyo de «una oposición agresiva que practicó la estrategia de bloqueo permanente, del no por el no, de cuanto peor mejor, desde el día siguiente de las elecciones, con el único objetivo de derribarnos. Pero, otra legislatura más, han fracasado». Frente a ello, mostró ilusión con los convenios de Txonta o los proyectos para hacer apartamentos dotacionales para jóvenes, «impulsados por el consejero Iñaki Arriola, o el bidegorri gracias a la diputada Marisol Garmendia o las ayudas para la reforma de Ipurua, para Unbe o Portalea de la mano de Denis Itxaso, o la puerta abierta en Madrid para crear nuevos espacios en el actual Cuartel de la Guardia Civil o para colaborar en el Parque Tecnológico». Ante este ejemplo de proyectos, dijo que «no existe un compromiso tan firme, una apuesta tan clara en algún otro partido por Eibar, como la socialista». Por ello, criticó a EH Bildu y a EAJ-PNV «por su nulo apoyo a la ciudad». Así, dijo que «Bildu cuando gobernó la Diputación no trajo ni un solo euro a Eibar».

Con respecto al PNV, «si por ellos fuera, nos aislarían. No tendríamos ni Hospital ni el paseo de la Igualdad en Amaña, y cuando tenían una gran oportunidad de invertir en Eibar, tras dos reuniones con la SPRI, no tienen ningún compromiso claro y tangible con Eibar», señaló el candidato socialista en un acto que estuvo amenizado por el Trío Medianoche.