PSE-EE y PNV llegan a un acuerdo en el presupuesto Socialistas y jeltzales han llegado a un consenso en el presupuesto municipal de este año. / FÉLIX MORQUECHO El Pleno en el que se debatirán las cuentas de este año tendrá lugar a mediados de este mes A.E. Domingo, 3 febrero 2019, 02:13

Los grupos municipales socialista y jeltzale han alcanzado un acuerdo en el presupuesto municipal del 2019. El alcalde, Miguel de los Toyos, ha mostrado su satisfacción «porque, por segundo año consecutivo, una amplia mayoría de la Corporación votará a favor de la propuesta de Presupuestos elaborada por el equipo de gobierno. Llegar a un consenso a estas alturas del mandato era una tarea difícil pero, una vez más, los socialistas hemos demostrado nuestra vocación de llegar a acuerdos en cuestiones estratégicas para Eibar».

El proceso de negociación presupuestaria abierto a principios de enero ha dado como resultado un acuerdo entre los dos grupos municipales que posibilitará que las cuentas municipales de 2019 obtengan «un amplio respaldo» en el Pleno que se celebrará a mediados de este mes.

«Propuesta bien elaborada»

De los Toyos subraya que es conocida su voluntad «de llegar a acuerdos en temas importantes para la ciudad y el presupuesto lo es, porque nos permite seguir realizando inversiones en infraestructuras pero también en protección social o en planes de ayuda al tejido económico eibarrés».

Desde las filas socialistas se incide en que «creemos sinceramente que la propuesta de presupuestos elaborada por el equipo de gobierno estaba bien elaborada y permitía afrontar con solvencia los retos que tenemos para este 2019».

En cuanto, a las enmiendas acordadas con el grupo del PNV, De los Toyos, expresó que «suman valor y no sólo económico, porque nos permitirán rematar y retomar algunos proyecto que en 2018 no se pudieron ejecutar bien por falta de definición bien porque no dependían en exclusiva de nuestra iniciativa sino de la de terceros»

Según la concejala de Hacienda, Ana Telleria, quien ha formado parte de la comisión negociadora junto con el portavoz del grupo municipal socialista, Arcadio Benitez, «hemos tardado más de lo que a nosotros nos hubiera gustado en cerrar el acuerdo pero hemos preferido no correr en un tema tan importante como éste, en el que el tiempo que se emplea en concretar y clarificar temas no es perdido sino bien invertido, porque es el que se gana después a la hora de ejecutar el Presupuesto». Telleria añade que, «una vez incluidas en la propuesta de presupuestos presentada por el equipo de gobierno las enmiendas pactadas se acercarán a los 39 millones de euros, lo que supone un incremento de más de 6 millones de euros con respecto a las cuentas municipales del año pasado, «subida en la que ha tenido la mayor incidencia el aumento de las partidas de inversiones, muestra evidente de que el equipo de gobierno socialista tiene una idea clara de cómo hacer de Eibar una ciudad más moderna, amable y competitiva».

Las negociaciones con el PNV, único grupo con el que se han alcanzado acuerdos, han girado en base a un total de 32 enmiendas solicitadas por los jeltzales y que tienen un valor de 2,7 millones de euros. Entre ellas destacaban proyectos del acuerdo del pasado año que, en sus palabras «aún no se han ejecutado» y uno nuevo, como el de la reforma de la plaza de abastos de Rialto.