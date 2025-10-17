Unos proyectos de gran impacto para los vecinos

Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La reforma de la calle Bustinduitarren constituye una de las obras más importantes del presupuesto municipal. Anteriormente, se llevó a cabo la mejora del acceso a los portales, entre el número 1 y el 7 con una inversión de 307.000 euros. Y, ahora se afronta un tramo que contaba con importantes problemas de accesibilidad. Desde el Ayuntamiento, se destaca que este tipo de actuaciones no solo tienen un impacto físico en el entorno urbano, sino también social y comunitario, al facilitar la movilidad, fomentar la convivencia y garantizar el derecho a una ciudad accesible. El proyecto forma parte del Plan municipal de mejora urbana, que busca eliminar barreras arquitectónicas en distintos barrios e incorporar criterios de diseño universal en todas las nuevas intervenciones. En palabras del alcalde, «cada rampa, barandilla y metro de acera accesible representa un paso más hacia una Eibar más justa y habitable. No se trata solo de obras, sino de personas y de cómo viven su ciudad». Con esta reurbanización, el Consistorio reafirma su compromiso con un modelo urbano basado en la seguridad, la igualdad de oportunidades y la sostenibilidad, siguiendo la línea con las llevadas a cabo en Errebal, Legarre o la prevista Arragüeta.

