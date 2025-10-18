El proyecto de Txonta, la principal discrepancia entre ambos partidos

A.E. EIBAR. Sábado, 18 de octubre 2025, 21:10 Comenta Compartir

En materia de vivienda, el PNV ha reiterado su apuesta por modelos urbanos equilibrados, defendiendo la construcción de viviendas de VPO dispersas frente a grandes concentraciones. En este contexto, el grupo ha presentado alegaciones al proyecto de Txonta, proponiendo alternativas más integradas en el entorno urbano y recordando la responsabilidad de los propietarios en el mantenimiento de los edificios. «No nos parece adecuado centralizar la construcción de VPO, en un sólo punto. Somos partidarios de repartir la oferta en más zonas». En cuanto a patrimonio histórico, los jeltzales trabajan en la búsqueda de fondos para la rehabilitación de la iglesia de San Andrés, y estudian convenios que permitan dar un uso cívico o cultural a los edificios restaurados, incluyendo ermitas rurales. Ambas formaciones coinciden también en la necesidad de reforzar la limpieza y el civismo. El PNV plantea medidas pedagógicas, como la tasa canina finalista o el endurecimiento de sanciones por vandalismo y grafitis, mientras el PSE-EE apuesta por reforzar los servicios de mantenimiento urbano y la sensibilización ciudadana.

En el terreno económico, los dos partidos subrayan la importancia de atraer nuevas actividades empresariales vinculadas a la innovación, el diseño o la tecnología, aprovechando los espacios industriales disponibles y el talento generado por la Escuela de Armería y la Escuela de Ingeniería. En este sentido, el PNV defiende que «Eibar debe mirar al futuro con ambición, dejando atrás problemas recurrentes como el tráfico, el aparcamiento o la suciedad», mientras que el PSE-EE recuerda que «la estabilidad institucional es el punto de partida para seguir avanzando en proyectos que transforman la ciudad». Ambos grupos reconocen los desafíos existentes, desde la despoblación juvenil hasta la necesidad de atraer inversión, pero aseguran que el trabajo conjunto ha permitido asentar una base sólida de gobernanza y planificación. «Nuestro objetivo es que Eibar siga avanzando con paso firme, mejorando su espacio público, su vivienda, su movilidad y su calidad de vida», coinciden.