Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Eibar

Programa de visitas guiadas al frente de la Guerra Civil

La primera de las citas tendrán lugar el próximo domingo 14 y la inscripción está abierta hasta el día 10

A. E.

Eibar.

Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:19

El próximo día 14 domenzará un nuevo programa de visitas guiadas al frente de la Guerra Civil (Akondia), con el que el consistorio eibarrés busca difundir y poner en valor el patrimonio histórico vinculado a este periodo en la ciudad y su entorno.

La cita del domingo 14 consiste en un recorrido de montaña que permitirá conocer in situ algunos de los escenarios más relevantes del frente bélico. La actividad se desarrollará en horario de 11.00 a 14.00 horas y se impartirá íntegramente en castellano. La visita partirá del Centro de Interpretación de la Guerra Civil, que abrirá sus puertas de manera excepcional una hora antes, de 10.00 a 11.00, para acoger a las personas inscritas y ofrecer un primer acercamiento a los materiales y recursos que alberga este espacio. Desde allí, los participantes iniciarán un itinerario guiado por especialistas en historia local, que explicarán el contexto de los combates que marcaron Eibar y los pueblos cercanos en los años de la contienda.

La inscripción para esta actividad estará abierta hasta el 10 de septiembre, inclusive, a través del formulario digital habilitado en la web municipal: formularioak.eibar.eus/es/gerrakofronteairailak14.

Las plazas son limitadas y se cubrirán por orden de inscripción, por lo que desde el Consistorio se anima a formalizar la participación con antelación.

Este programa de visitas guiadas forma parte del trabajo que el Ayuntamiento viene desarrollando desde hace años en materia de memoria histórica, a través de proyectos de investigación, señalización de lugares de interés y apertura al público del Centro de Interpretación de la Guerra Civil, que actúa como punto de referencia.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ascienden a 16 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  2. 2 Niegan el acceso a una mujer con un bebé de 12 meses en un autobús Bilbao - San Sebastián con asientos vacíos
  3. 3

    Igor Enparan: «Estoy preocupado por el clima de tensión existente y hago una llamada a la calma»
  4. 4 La etapa de la Vuelta a España con final en Bilbao, sin ganador por las protestas contra Israel
  5. 5 Una sanción impide a Zarautz disputar por primera vez la Bandera de La Concha
  6. 6 Cazado un fontanero ladrón que había robado en una casa de San Sebastián que reparó un año atrás
  7. 7 Hondarribiako Alardea interpone un recurso contra el decreto del alcalde
  8. 8 La actriz Antonia San Juan desvela que tiene cáncer
  9. 9 Jacob Elordi sorprende en el Festival de Venecia con su altura: «Vasco de pura raza»
  10. 10 Andy y Lucas cancelan a falta de tres días su concierto en San Sebastián

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Programa de visitas guiadas al frente de la Guerra Civil