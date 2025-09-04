A. E. Eibar. Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:19 Comenta Compartir

El próximo día 14 domenzará un nuevo programa de visitas guiadas al frente de la Guerra Civil (Akondia), con el que el consistorio eibarrés busca difundir y poner en valor el patrimonio histórico vinculado a este periodo en la ciudad y su entorno.

La cita del domingo 14 consiste en un recorrido de montaña que permitirá conocer in situ algunos de los escenarios más relevantes del frente bélico. La actividad se desarrollará en horario de 11.00 a 14.00 horas y se impartirá íntegramente en castellano. La visita partirá del Centro de Interpretación de la Guerra Civil, que abrirá sus puertas de manera excepcional una hora antes, de 10.00 a 11.00, para acoger a las personas inscritas y ofrecer un primer acercamiento a los materiales y recursos que alberga este espacio. Desde allí, los participantes iniciarán un itinerario guiado por especialistas en historia local, que explicarán el contexto de los combates que marcaron Eibar y los pueblos cercanos en los años de la contienda.

La inscripción para esta actividad estará abierta hasta el 10 de septiembre, inclusive, a través del formulario digital habilitado en la web municipal: formularioak.eibar.eus/es/gerrakofronteairailak14.

Las plazas son limitadas y se cubrirán por orden de inscripción, por lo que desde el Consistorio se anima a formalizar la participación con antelación.

Este programa de visitas guiadas forma parte del trabajo que el Ayuntamiento viene desarrollando desde hace años en materia de memoria histórica, a través de proyectos de investigación, señalización de lugares de interés y apertura al público del Centro de Interpretación de la Guerra Civil, que actúa como punto de referencia.