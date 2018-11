El programa 'Kirola familian' inicia una nueva temporada con novedades F.M. EIBAR. Domingo, 4 noviembre 2018, 01:13

Contar con un espacio de juego para los niños más pequeños durante las tardes de fin de semana en los meses más fríos es el objetivo con el que se puso en marcha el programa 'Kirola familian'. Después del parón que sufre esta actividad durante el invierno este fin de semana se retoma con algunas novedades en un funcionamiento que previamente ya contaba con un porcentaje importante de autogestión por parte de las familias interesadas.

El Ayuntamiento de Eibar y el Patronato municipal de deportes ponen la cancha del polideportivo Ipurua situada junto a las pistas de squash a disposición de las familias con escolares de entre 2 y 5 años de edad. No se trata de una guardería sino de un espacio de juego para pequeños y sus padres. El horario es de 17.30 a 19.30 horas los sábados y domingo desde este fin de semana hasta final de marzo.

Acudir a esta actividad es gratuito y no es necesario ser abonado del Patronato de deportes, pero para que se abra la cancha es necesario que haya alguna persona responsable. Este curso ha introducido una novedad, ya que no será necesario que el responsable dé su nombre con antelación. Bastará con acudir y solicitar en conserjería del polideportivo la carpeta de 'Kirola familian'. Incluso será posible acudir más tarde, ya que el programa solo se activa en caso de que se implique al menos un adulto. Una vez que una persona se hace responsable debe cumplir con esa labor hasta la hora de cierre, las 19.30 horas.

Con la novedad introducida no será necesario que el compromiso sea previo y bastará con acudir y hacerse responsable. Los sábados y domingos que no haya nadie encargado, no se abrirá. Además de solicitar la carpeta, las labores de la persona encargada son contabilizar los pequeños y mayores que asisten e intentar que se cumplan las normas, detalles como recordar que no es un espacio para comer, que no se juegue con balones grandes o pesados, recordar que no se puede entrar a las canchas de squash y solucionar cualquier duda en base al sentido común.