Un programa de fiestas lleno de tradición para San Andrés, pero sin feria de ganado

Eibar se prepara para vivir del día 15 al 30 unas nuevas fiestas de San Andrés marcadas por la tradición, la gastronomía, la cultura ... popular y la participación ciudadana. El Ayuntamiento ha presentado el programa oficial, elaborado junto a numerosas asociaciones y colectivos locales, con la novedad destacada: que este año no se celebrará la tradicional feria ga- nadera, una de las imágenes más simbólicas de la jornada del día 30. La suspensión no es una decisión aislada. Responde al acuerdo del Gobierno Vasco y las tres diputaciones forales de cancelar todas las ferias ganaderas en Euskadi hasta el 30 de noviembre como medida preventiva ante la alerta sanitaria que afecta al sector. Desde el Ayuntamiento de Eibar se ha expresado «comprensión y apoyo» a esta resolución, subrayando que la protección de la salud animal y el respaldo al sector ganadero deben situarse «por encima de cualquier celebración puntual».

Identidad en las calles

Novedades El Ayuntamiento ha presentado el programa de San Andrés sin feria ganadera por la alerta sanitaria, pero mantiene una amplia programación festiva.

Día 15 XXI Concurso Interescolar de Bacalao.

Día 22 Tiene lugar el XXI. Día de la Txistorrra.

Día 23 XXXI Concurso gastronómico de bacalao para cuadrillas.

Día 30 Día grande que mantiene la feria agrícola, aizkolaris y trikitilaris, subrayando el vínculo urbano-rural pese a restricciones sanitarias.

Noche Tendrá lugar una Bertso Jaialdia, música, romerías y prevención nocturna refuerzan unas fiestas abiertas, participativas y responsables socialmente.

Carteles Han premiado la creatividad juvenil e infantil renovando la imagen gráfica de San Andrés.

Fuentes municipales apuntaron que «el de la feria ganadera es, sin duda, uno de los vacíos más dolorosos de estas fiestas», reconocen desde el Consistorio, que recuerda la estrecha relación histórica de San Andrés con el mundo rural y la presencia de baserritarras en la ciudad. «Echaremos de menos ese ambiente, pero entendemos que esta decisión es necesaria y confiamos en recuperar la feria con más fuerza el próximo año». Pese a la ausencia de ganado, el programa mantiene intacto el peso de las señas de identidad locales.

El alcalde de Eibar, Jon Iraola, destacó en la presentación que San Andrés «representa uno de los momentos más especiales del año para Eibar; una celebración que une a vecinos y vecinas de todas las edades, una oportunidad para reencontrarnos con nuestras raíces y para compartir el orgullo de ser eibarreses» Añadió que las fiestas simbolizan «el carácter abierto, trabajador y solidario» de la ciudad, donde la tradición convive con una programación moderna y diversa.

Así, las actividades arrancarán este sábado, día 15, en Errebal Plazia con el XXI Concurso Interescolar de Bacalao San Andrés y el VII Concurso de Pintxos Bacalaos Alkorta, que reunirán a jóvenes estudiantes y a algunos de los mejores cocineros de Euskadi, Navarra y Francia. El concejal de Fiestas, Patxi Lejardi, subrayó que «la gastronomía es uno de los pilares de nuestras fiestas» y agradeció el apoyo de las firmas colaboradoras, clave para mantener el nivel de unos concursos «muy demandados y muy arraigados»

El XXI Día de la Txistorra, el día 22, en Unzaga, volverá a ser otra de las citas emblemáticas, con la elaboración y venta de un kilómetro de txistorra impulsado por el Club Ciclista Eibarrés, acompañado de música y actividades populares. Un día después, el 23, Unzaga acogerá el XXXI Concurso de Bacalao - Gran Premio San Andrés, reforzando el sello culinario de las fiestas.

El tono más cultural llegará el día 28 con el XXIX Bertso Jaialdia en el Coliseo Antzokia, organizado por ...eta Kitto!, con la participación de destacados bertsolaris como Joanes Illarregi, Sustrai Colina y Alaia Martin. El concejal de Cultura, Andoni Zabala, recordó que San Andrés es «el momento de poner en valor nuestras expresiones más genuinas, como el bertso y la danza, que reflejan el alma eibarresa».

El día 29 se reserva para una tarde-noche plenamente festiva. Desde las 17.00, la Txaranga Ustekabe animará las calles del centro; a las 19.30 comenzará la romería en Unzaga con el grupo Zutik, y la fiesta se prolongará con el concierto de Sustraia a partir de las 23.30, organizado por Jaixak Herrixak Herrixandako. Paralelamente funcionarán puntos informativos de prevención y reducción de riesgos (Ai Laket, Garaiak, Sexubizi), integrando en el programa una mirada responsable hacia el ocio nocturno y la igualdad. El día 30, Día Grande de San Andrés, Eibar amanecerá fiel a su tradición, aunque sin recinto ganadero.

Se celebrará la XLVI Feria Agrícola desde las 09.30 horas, con presencia de baserritarras y productos del campo; el Campeonato de Aizkolaris a las 12.00; actuaciones de bertsolaris, trikitilaris y pasacalles de la banda de Txistularisa; y una romería popular con Kezka y los trikitilaris Jainaga eta Narbaiza. La jornada concluirá con la entrega de premios del concurso de pintxos, del concurso de carteles y de la propia feria agrícola, reafirmando el vínculo entre la ciudad y su entorno rural condicionado por la alerta sanitaria.