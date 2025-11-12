Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Cartel ganador de San Andrés, dentro de la sección de adultos.

Un programa de fiestas lleno de tradición para San Andrés, pero sin feria de ganado

Los concursos de bacalao interescolar y el de cuadrillas, junto con el Día de la Txistorra conforman el apartado gastronómico

Alberto Echaluce Orozco

Alberto Echaluce Orozco

Eibar

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:49

Eibar se prepara para vivir del día 15 al 30 unas nuevas fiestas de San Andrés marcadas por la tradición, la gastronomía, la cultura ... popular y la participación ciudadana. El Ayuntamiento ha presentado el programa oficial, elaborado junto a numerosas asociaciones y colectivos locales, con la novedad destacada: que este año no se celebrará la tradicional feria ga- nadera, una de las imágenes más simbólicas de la jornada del día 30. La suspensión no es una decisión aislada. Responde al acuerdo del Gobierno Vasco y las tres diputaciones forales de cancelar todas las ferias ganaderas en Euskadi hasta el 30 de noviembre como medida preventiva ante la alerta sanitaria que afecta al sector. Desde el Ayuntamiento de Eibar se ha expresado «comprensión y apoyo» a esta resolución, subrayando que la protección de la salud animal y el respaldo al sector ganadero deben situarse «por encima de cualquier celebración puntual».

