El Primera Regional se queda a las puertas del ascenso a Preferente El Urki contó con el apoyo de más de medio centenar de seguidores que acudieron a Zizurkil para estar con los jugadores. / DV Igualó 2-2 en casa del Danena, pero no pudo superar el 0-2 que encajó en Unbe J.A.R. EIBAR. Martes, 4 junio 2019, 00:19

El Primera Regional, que ha luchado hasta el final por conseguir el ascenso a Preferente, se ha quedado a las puertas. En la fase decisiva entre terceros de los dos grupos que conforman en primera instancia el play off de ascenso, el cuadro armero no pudo aprovechar esta oportunidad al caer en la ida 0-2 en Unbe ante el Danena y empatar 2-2 finalmente en la vuelta en Zizurkil luego de ponerse 0-2, un marcador que no lo pudo mantener ni incrementarlo. Se puso bien la eliminatoria ya que al minuto 1, Paul adelantaba a los armeros y dos minutos después un jugador del Danena se marcaba en propia meta para ponerse 0-2, pero en los minutos 56 y 86 igualaban los de Zizurkil para acabar con todas las opciones de los eibarreses. La alineación presentada por Iker Azcoaga y Mikel Egaña fue Murguruza, Arrotia, Bilbao, Sarasqueta, Paul, San Martín, Recio, Etxaniz, Recalde, Belio y Garbayo. También jugaron Unai Martínez, Adot, y García. El CD Urki ha cerrado una temporada muy buena a nivel deportivo, con el primer equipo luchando por ascender, le ha faltado nada para conseguirlo, pero en el momento decisivo no pudo conseguirlo.

El equipo juvenil que milita en Liga de Honor ha logrado mantenerse, lo cual es un mérito en sí mismo debido a que tiene que luchar contra equipos con un buen potencial. Este juvenil ha mostrado un nivel solvente para conseguir su objetivo de permanencia. El Primera Cadete A ha conseguido el ascenso a Cadete de Honor, una categoría que tiene su grado de dificultad, lo ha hecho con creces a la vez que ha quedado subcampeón de Gipuzkoa. La próxima temporada se espera interesante para este equipo. La satisfacción en el club es contrastada dado que poco a poco se está viendo una trayectoria general ascendente en los distintos equipos.

Cena fin de temporada

El Urki cerrará el 14 de junio la temporada con la tradicional cena que celebrará en la sidrería de Ipurua como es tradicional en las últimas campañas. En este evento se procede a la entrega de distinciones a los jugadores y jugadoras que han destacado en los distintos equipos.