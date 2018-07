No está previsto el derribo del número 2 de la calle Domingo, 29 julio 2018, 00:11

El Ayuntamiento tiene previsto abrir durante el próximo mes de septiembre una oficina informativa en Txonta en la que los vecinos del barrio podrán informarse del contenido de las ayudas económicas existentes (tanto las previstas en la subvención anteriormente indicada como cualesquiera otras), consultar cuanto estimen oportuno acerca de los proyectos de ejecución de obra que vayan contratando así como presentar en la propia oficina las solicitudes y documentación correspondientes.

También Iraola quiso hacer una referencia a las recientes declaraciones del concejal del PNV, Josu Mendicute, en las que afirmaba categóricamente que «habrá que derribar un edificio de viviendas en Txonta» para construir un vial paralelo a las calles Bidebarrieta y Urkizu.

Así, Iraola indicó que «lo que quiero dejar bien claro es que el equipo de Gobierno no va a impulsar ni apoyar nada que implique derribar el número 2 de la calle Txonta que, sin decirlo, es el edificio al que se refiere Mendicute. De hacerse el vial, hay alternativas reales para darle salida sin derribar edificios habitados. Esas alternativas se han comentado en la Comisión de Urbanismo y Mendicute las conoce. Por lo tanto, no entiendo su empeño por derribar ese edificio. Me parece una falta de sensibilidad y consideración hacia los vecinos».