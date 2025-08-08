Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Eibar

La pretemporada sigue con un doble duelo ante Osasuna y Real sociedad

El cuadro armero se medirá hoy ante las navarras y las donostiarras a partir de las 11.00 horas en Lakuntza

M. R.

Eibar.

Viernes, 8 de agosto 2025, 20:50

Pese al empate ante el Oviedo en el tercer partido de pretemporada, el cuerpo técnico valora positivamente la imagen ofrecida por el equipo el miércoles, ya que dejó buenas sensaciones tanto en intensidad como en solidez defensiva. Sin embargo, para seguir mejorando, el Eibar femenino continúa enfocado en su preparación y buscará afinar su puntería en los próximos compromisos para llegar en las mejores condiciones al estreno en Liga F en Ipurua. El combinado armero dispondrá de dos nuevos partidos preparatorios este mediodía en un triangular en el que participará junto a Osasuna y Real Sociedad.

Para preparar el triangular, las armeras, bajo las órdenes del técnico debarra, volvieron a trabajar ayer en la nueva ciudad deportiva de Areitio. Con todo preparado, el Eibar tendrá que demostrar hoy lo trabajado hasta ahora ante rivales de la talla del equipo pamplonés y donostiarra.

Osasuna y Real Sociedad esperan ya para medirse al Eibar en Lakuntza a partir de las 11.00 horas, en los que serán el cuarto y el quinto amistoso que disputen las armeras. El de hoy se trata de un doble encuentro muy exigente, en los que se permitirá ver cómo está cada equipo. Gracias a este triangular se podrán seguir ajustando detalles y dar minutos a todas las futbolistas para llegar lo más en forma posible al arranque liguero.

Mañana será una jornada de descanso, tras una intensa semana de trabajo que incluye hasta tres amistosos y varias sesiones de entrenamiento.

Preparación completa

Hasta la fecha, el Eibar ha disputado tres partidos de preparación. En el primero logró una victoria por 0-1 ante el DUX Logroño, recién ascendido a Liga F, gracias a un gol de Laura Camino. Las armeras y las riojanas se verán las caras esta temporada en la élite, por lo que esta primera toma de contacto puede ser muy provechosa para las de Goikoetxea.

En el segundo duelo, las armeras plantaron cara pero acabaron cayendo por 2-1 ante el Madrid CFF, uno de los combinados más potentes de la categoría durante las últimas temporadas y contra quienes se medirán también este curso en Primera.

El empate sin goles ante el Oviedo del miércoles completó el balance provisional de la pretemporada.

El cuerpo técnico confía en que estos ensayos sirvan para seguir construyendo una plantilla sólida, competitiva y preparada para el debut liguero del 31 de agosto en Ipurua ante el Sevilla.

