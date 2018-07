Presentadas un centenar y medio de propuestas al proceso del Presupuesto Participativo de 2019 La mejora del asfaltado y del pavimento del paso de Labaderokua es una de las propuestas presentadas por los vecinos del centro. / ECHALUCE El Ayuntamiento valora positivamente la alta respuesta que los vecinos han demostrado con sus peticiones A. E. EIBAR. Viernes, 27 julio 2018, 00:23

Un total de 149 propuestas se han presentado al proceso de los Presupuestos Participativos para las cuentas municipales de 2019 puesto en marcha por el Ayuntamiento. Los proyectos presentados determinarán las inversiones a realizar en los diferentes núcleos del municipio, dentro de un límite económico disponible y determinado por el propio Ayuntamiento: 800.000 euros.

Desde el Consistorio se ha valorado positivamente el alto grado de respuestas recibidas de los vecinos para plantear sus iniciativas. De dichas 149 propuestas, 20 corresponden a la zona de Amaña, 16 a Urki, 9 a Legarre, 14 a la zona centro, 6 a la zona centro-este, 23 a la zona este, 32 a Ipurua y 2 a barrios rurales.

No obstante, 5 de las propuestas recibidas han sido inadmitidas -por no haber presentado, junto a la propuesta, fotocopia del DNI o documento equivalente-, y en otras 23 se deben analizar y realizar las pertinentes comprobaciones en el padrón municipal de habitantes, ya que la información recogida en el DNI de las personas que realizaron las propuestas y el núcleo del municipio al que realmente pertenecen no se corresponden.

En una primera fase, la ciudadanía eibarresa tuvo la oportunidad de presentar dichas iniciativas desde el 11 de junio al 13 de julio.

El denominado Grupo Motor, del que forman parte, como miembros natos, los miembros de la Junta de Portavoces -el alcalde y los portavoces de los partidos con representación en el Ayuntamiento- y la Concejal de Hacienda, se ha reunido para realizar el recuento de propuestas recibidas, analizar el desarrollo del proceso y tomar las decisiones oportunas relativas a la metodología.

En la actualidad, Eibar cuenta con 27.405 habitantes, y en este proceso en el que ha podido participar cualquier persona que, a 1 de noviembre de 2017 tuviera 16 años o más y estuviese empadronada en Eibar, han tenido la oportunidad de tomar parte 23.353 eibarreses y eibarresas -lo que supone un 85 % de la población total-, con lo que, en términos cuantitativos, la participación ha ascendido al 0,6%. A través de este proceso, la ciudadanía eibarresa decidirá de forma directa cómo se invierten 800.000 euros de los presupuestos municipales de 2019. Esta cantidad ha sido distribuida de forma equitativa, de acuerdo al número de habitantes de cada zona, entre los ocho núcleos poblacionales del municipio: zona este (119.571 euros), zona centro-este (106.695), zona centro (134.114), Legarre (76.071 ), Ipurua (102.055), Urki (103.461 ), Amaña (100.822), y barrios rurales (55.524).

A partir de ahora, las propuestas recibidas serán valoradas y analizadas exhaustivamente y, posteriormente, serán publicadas -en un cuadro resumen, para así garantizar la protección de datos de carácter personal y, además, facilitar el seguimiento del proceso por parte de la ciudadanía- en la página web municipal eibar.eus. Asimismo, se realizará una selección de las mejores propuestas mediante reuniones en cada barrio, en las que la persona proponente deberá defender la propuesta presentada ante sus vecinos. Finalmente, se realizará una jornada de votación en Pegora, Oficina de servicio a la ciudadanía, para escoger las que se ejecutarán.

Análisis para actuaciones

Además del Grupo Motor mencionado anteriormente, el liderazgo del proceso tendrá otras dos partes. Por una parte, el liderazgo político, que corresponderá a Alcaldía y a la concejalía de Hacienda.

Junto a ello, también habrá un equipo de valoración técnica, que se encargará de valorar jurídica, técnica y económicamente las propuestas realizadas por la ciudadanía para determinar su viabilidad. Este equipo estará liderado por el primer edil y formarán parte del mismo las personas responsables de las áreas encargadas, en su caso, de ejecutar las propuestas, además de la secretaria municipal y el interventor.

Entre las propuestas recogidas existían desde las reformas de calles, como el paso de Labaderokua, junto a Ego-gain, eliminación de zarzas, la mejora de aceras, y hasta incluso una que pedía los fines de semana el traslado de la parada de taxis a la calle Isasi, para crear doble dirección en Unzaga, con el fin de evitar tener que ir hasta Amaña para dirigirse a Ipurua o Urki, ante el cierre del centro urbano.

Desde Amaña se han recogido varias solicitudes que hablan de reabrir el cine con el fin de poner en marcha diferentes programaciones culturales, pero principalmente las proyecciones de cine que tanta aceptación levantaron en el pasado.