Eibar

Presentaciones, cuentacuentos y la exposición 'Lugares de la memoria frente a las violencias machistas'

A. E.

EIBAR.

Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:15

También se llevarán a cabo en Andretxea otras presentaciones y charlas. El 16 de octubre se realizará la presentación del libro 'Masculinidades y feminismo'. Con Jokin Azpiazu Carballo, será a las 18.00 en Andretxea. El 13 de noviembre Irule abokatuak ofrecerá una charla sobre cómo actuar y afrontar la violencia machista.

El 26 de noviembre habrá cuentos para personas adultas. Bajo el título 'Hariak, jostorratzak eta zauriak' y con la participación de la cuenta cuentos Mireia Delgado Exposito, será a las 18.00 en Andretxea.

En diciembre, se llevará a cabo la presentación del libro 'Euskal Herriko Greba Feministak'. con la ponencia de Uma Ulazia Zubeldia, será el día 11 de diciembre jueves a las 18.00 horas en Andretxea.

Además, Andretxea contará con la exposición 'Lugares de la memoria frente a las violencias machistas', pudiendo ser visitada desde el 3 de noviembre al 31 de diciembre. Con relación a la exposición habrá una charla titulada 'Voces de víctimas de violencias machistas: memoria, reparación y reconocimiento' dirigida por Mugarik Gabe el 11 de noviembre martes a las 18.00 horas.

