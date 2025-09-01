Prematrícula abierta para las Sesiones Literarias de Mujeres del Mundo en Eibar

A. E. EIBAR. Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:05 Comenta Compartir

El plazo de prematrícula para las Sesiones Literarias de Mujeres del Mundo, una propuesta cultural que este otoño pondrá el foco en las escritoras de la vanguardia española del primer tercio del siglo XX, está abierta hasta el 23 de septiembre, tanto en modalidad on line como a través de los canales habituales de Andretxea.

El ciclo tiene un carácter histórico y formativo, y permitirá leer y analizar textos de autoras fundamentales como Rosalía de Castro, Concepción Arenal o Emilia Pardo Bazán, entre otras figuras. A través de sus obras se explorará un periodo socialmente convulso, que abarca desde los inicios del siglo XX hasta la proclamación de la II República y la posterior Guerra Civil de 1936, una época marcada por los cambios, la esperanza y la reivindicación de derechos para las mujeres.

Crítica feminista

Las participantes podrán profundizar en cómo estas escritoras denunciaron la situación de las mujeres en España y defendieron la educación, el voto, el divorcio y la igualdad, adelantándose a los grandes debates sociales de su tiempo.

La metodología empleada volverá a ser la de la crítica literaria feminista, lo que permitirá un análisis compartido y enriquecedor de los textos.

La iniciativa forma parte de la programación de otoño de Andretxea, recogida en el librillo recientemente publicado, y se consolida como una de las citas culturales más esperadas del curso para quienes buscan acercarse a la literatura desde una perspectiva crítica y feminista.