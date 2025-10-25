El poste frena a un gran Eibar que no gana desde hace más de un mes El conjunto armero mantuvo su invicto en Ipurua y dominó el juego durante gran parte, pero el 0-0 no se movió del marcador y el Eibar sigue sin sumar de tres en tres

Marcos Rodríguez EIbar. Sábado, 25 de octubre 2025, 21:15

El Eibar volvió a demostrar que Ipurua sigue siendo un fortín, aunque el empate sin goles frente al Leganés dejó un sabor amargo entre los aficionados. Los armeros dominaron durante casi todo el partido, generando ocasiones y transmitieron superioridad en el juego, pero la falta de acierto y los palos impidieron que los de Beñat San José celebrasen un triunfo que se resiste desde hace más de un mes.

El planteamiento del técnico funcionó desde el inicio. El Eibar imprimió su sello habitual: presión alta, ritmo elevado y verticalidad. En apenas cinco minutos ya había avisado con una recuperación de Peru que Martón no logró culminar. Guruzeta, muy activo por la izquierda, y los laterales, con constantes incorporaciones, fueron la principal fuente de peligro ante un Leganés que se replegó con cinco hombres y renunció al balón. Las ocasiones no tardaron en llegar. Arbilla rozó el gol en dos acciones consecutivas: primero con un remate de cabeza que se fue por milímetros, y luego con un disparo de falta directa que golpeó en el poste. Guruzeta y Martón también lo intentaron, pero se toparon el guardameta. El asedio armero no obtuvo recompensa en la primera mitad, que terminó con sensación de que el gol podía llegar en cualquier momento.

La segunda parte comenzó con un susto: Marco Moreno pidió el cambio tras notar molestias en la rodilla, y San José aprovechó para hacer sustituciones. Los ajustes dieron fruto de inmediato y el Eibar rozó el gol en una gran acción individual de Guruzeta, cuyo disparo con rosca se estrelló otra vez contra el poste. Fue la jugada que mejor simbolizó la frustración de un equipo que lo intentó todo, pero al que se le negó el premio.

«Estamos dolidos por el empate, el equipo ha estado bien y ha merecido más», reconoció José Corpas tras el partido. Por su parte, Beñat San José lamentó la falta de acierto: «Hemos hecho de todo para poder ganar y podríamos haberlo hecho por más de un gol, pero no ha sido así. Tenemos que seguir trabajando en el último tercio del campo».

El empate deja al Eibar con trece puntos tras once jornadas, invicto en Ipurua pero con la necesidad de recuperar la eficacia para volver a sumar de tres. Los armeros no ganan desde el pasado 21 de septiembre y encadenan tres empates consecutivos en casa.

Ahora los de San José tienen la objigación de pasar página cuanto antes, ya que el miércoles afrontan la primera ronda de la Copa del Rey en Las Gaunas ante el Náxara.