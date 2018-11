Portalea acoge hoy el directo de Jawbone F.M. EIBAR. Domingo, 11 noviembre 2018, 00:17

El ciclo Portalea Musika Kluba recibe hoy al grupo londinense Jawbone, una formación que tocaba ayer en Portugal y viaja a ritmo de rock & roll para estar a las 19.30 horas sobre el escenario del salón de actos de la casa de cultura. Hay entradas en taquilla a 10 euros, 7 para poseedores de la tarjeta Coliseoaren laguna.

Rock sureño y blues se mezclan en el directo de una banda que acaba de lanzar esta misma semana su disco debut. Sin embargo sus integrantes no son nuevos sobre el escenario. Paddy Milner toca el piano y el acordeón además de ser una de las voces principales del grupo, y el segundo 'frontman' es Marcus Bonfanti, voz y guitarra. Estos dos músicos fueron el germen del grupo gracias a unas colaboraciones que realizaron entre ambos, y decidieron dar consistencia al proyecto sumando el bajo de Rex Horan y la batería de Evan Jenkins. Todos ellos han conseguido un sonido característico a partir del blues y el rock & roll. Londres ha sido la ciudad en la que se han unido sus trayectorias para formar una banda que grabó su primer disco titulado Jawbone en Nueva Zelanda. El lanzamiento del disco pilla a la banda en la carretera, disfrutando de interpretar sus temas ante el público.

En sus conciertos, el grupo londinense interpreta temas originales y versiones que incluyen blues, rythm & blues y New Orleans entre otros estilos. Los miembros de la banda han trabajado con artistas de la talla de Tom Jones, Van Morrison, Robben Ford, Ginger Baker, Dave Gilmore, Jack Bruce, Ronnie Wood o Ten Years After entre otros.

A la hora de enumerar las influencias que han marcado el sonido del grupo, los integrantes de Jawbone enumeran a Little Feat, The Band, The Rolling Stones y Crosby Stills Nash & Young.